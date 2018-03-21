中州科大抗癌天使練姿足 獲周大觀基金會圓夢助學金

中州科技大學抗癌天使練姿足（前中）21日獲周大觀文教基金會頒發圓夢助學金。（鐘武達攝）

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練姿足與同學們相處愉快，相互幫助也相互鼓勵。（鐘武達攝）

中州科技大學抗癌天使練姿足，將抗癌10年的歷程寫成文字鼓勵正在與癌症搏鬥的小朋友及家人，周大觀文教基金會肯定她的正向與積極，21日基金會創辦人周進華、台灣聯合抗癌協會秘書長陳樹人頒給「抗癌圓夢助學金」，希望幫她完成夢想，也鼓勵所有罹癌學生永不放棄。

中州科大觀光與休閒管理系2年級的練姿足，是在10歲時的除夕夜突然右手無力，媽媽帶她就醫，赫然確定是與已故的二姊一樣，罹患神經細胞性腦癌。

頻繁進出醫院，原以為生命隨時會走完，但經歷30次電療、8次大小手術與化療，在醫護及父母悉心照護下，練姿足健康活下來，她說「我比二姊幸運太多了」。

成功抗癌，練姿足術後卻無法正常行走，視力受損，連坐著都困難，正向的她，反而更努力，除了唸書，還參加擲壘球比賽，中州科大的老師也特別為她安排喜歡的餐飲課程。

練姿足說，很開心醫師告知她已度過危險期與術後的5年追蹤，這代表自己是健康的人，只是目前仍須學習走路，「相信有一天可以不再靠助行器，也希望不需要再進醫院」。

「不能因為自己生病而自暴自棄，反而需要更努力才能讓自己活得更有尊嚴與價值！」練姿足透過文字，將抗癌的經驗與各地的罹癌學生分享，樂觀正面，深深感動人。

(中時)

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