UBA「攻蛋」出奇招 健行收機車、國體抗頭暈

UBA公開一級決賽周末小巨蛋點燃戰火。(林宋以情攝)

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中時電子報
／台北報導
義守大學潘祥偉(左)21日記者會現場就抽中PS4。(林宋以情攝)

106學年UBA富邦人壽大專籃球聯賽，這周末3月24、25日台北小巨蛋點燃戰火，尋求2連霸的健行科大不願掉以輕心，教頭劉孟竹出招，練兵之餘還沒收機車鑰匙，做足收心操

健行科大本季以21勝1敗之姿聯盟獨走，原定八強賽結束後還要赴中國大陸和南韓移訓，無奈機票沒搞定，留在國內備戰。

教練劉孟竹也不掉以輕心，這周起要球員交出機車鑰匙，球員們也都欣然接受，簡祐哲說，「畢竟還是小心為重，大家也收心留在學校好好備戰。」

21日出席記者會，右手臂還留有拔罐痕跡，簡祐哲透露八強賽韌帶稍微發炎，變訓練邊治療，但不影響拚冠決心，尤其歷經八強挑戰心態更沉穩，「落後時心態更成熟，劉人豪跟我都會在場上主動討論，穩定軍心。」

國體四強首戰碰上義守，陳昱瑞大一時拚冠失利，相隔3年機會來敲門他不願鬆手，賽前不忘請教最有「攻蛋」經驗的學弟李家慷，「他說不要看觀眾席會頭暈，而且小巨蛋空間感距離不同，看起來像力量夠了但其實沒有。」

今年冠軍除了冠軍金盃，富邦還特製兩座價值4萬的60公分督馬熊樂高，唯獨冠軍球隊擁有，決賽當天球員還能抽「扭蛋」送汽車，義守大學潘祥偉21日記者會現場就抽中PS4，讓他笑到合不攏嘴。

3月24日四強賽，13時女子組文化對世新，15時女子組佛光對北市大，17時男子組高師對健行，19時男子組國體對義守。25日13時女子組季軍戰，15時男子組季軍戰，17時女子組冠軍戰，19時男子組冠軍戰。

(中時電子報)

UBA今年特製4萬的60公分督馬熊樂高作為冠軍禮。(林宋以情攝)
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