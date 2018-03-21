「翻山越嶺追到妳」劉奕兒跟洪天祥拚10兒女

代言人劉奕兒與認養女兒西妮辛芭一起盪鞦韆。

友善列印
中時
國外認養30周年代言人劉奕兒(左)與史瓦濟蘭家扶認養童Lovuyo一起畫畫。
家扶基金會何素秋執行長(左五)與劉奕兒(左六)呼籲，用愛串起世界兒童的微笑。
劉奕兒是「孩子王」，對小朋友有一套。

劉奕兒今出席家扶基金會活動，為認養小孩的愛心活動發聲，目前她認養3個小朋友，是3個孩子的媽，每個月固定開支約2000元，日前已跟男友洪天祥討論，未來還要撥更多預算，希望能認養到10個小朋友當大家長。

劉奕兒曾在幼稚園擔任助教老師，對小朋友很有一套，自認是「孩子王」，去年9月她飛到史瓦濟蘭跟認養的女兒見面，今日家扶基金會特別錄製女兒的影片送給她，看見畫面中女兒的身影，她瞬間淚崩，表示自己在濃濃思念的情緒之下，耳朵已經聽不到聲音，但腦海中還是有女兒童言童語喊：「Yes！Yes！」的回音。

除了母愛滿溢之外，劉奕兒對洪天祥的愛意也沒少，表示自男方開口表白到在一起的這段時間，可說是「翻山越嶺追到妳」，「我們沒在一起之前就很常爬山，他在山頭告白，總共爬了6到8座山才追到我。」最近小倆口各自準備開工，即將展開遠距離的長期抗戰，她感性說：「有空能陪他喝咖啡就很奢侈，想他的時候會看照片。」

劉奕兒難得說出甜言蜜語：「他是給我勇氣往前的人。」透露洪天祥擄獲自己芳心的金句是「我要讓全世界的人都知道妳是我女朋友」，所以選擇大方公開戀情，不管脫單是否影響星途，「工作重要，他也很重要。」

(中時)

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