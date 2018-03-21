中市健康小學堂競賽推廣衛教及保健知識

2018年03月21日 17:21 中時 陳世宗

「健康小學堂益智搶答競賽」，決賽經3回合益智搶答後，新盛國小榮登健康知識王冠軍寶座，獲頒獎勵金1萬2000元與獎狀。（陳世宗翻攝）

台中市政府教育局為為推廣衛生教育及預防保健知識，特舉辦「健康小學堂益智搶答競賽」，全市共58所國小報名，山、海、屯、中區分區複賽選出12所學校，21日進行決賽，由東勢區新盛國小榮登冠軍寶座；教育局表示，藉此推廣預防保健觀念，落實健康促進扎根校園。

教育局指出，「台中市106學年度健康小學堂益智搶答競賽」共58所國小報名，從3月13日至16日分別在南屯區文山國小、梧棲區梧棲國小、神岡區豐洲國小、大里區大元國小進行分區複賽，山、海、屯、中4大區各區選拔出前3名學校進入決賽。

教育局長彭富源說，健康小學堂益智搶答競賽，題目涵蓋健康體位、視力保健、口腔衛生、性教育、菸害防制、正確用藥(含全民健保)等6大健康議題；以寓教於樂形式讓學生透過遊戲吸收知識、不再死背課本，準備比賽過程中，帶動學生主動蒐集資料，產生興趣與動機。

21日決賽經3回合益智搶答後，東勢區新盛國小榮登健康知識王冠軍寶座，獲頒獎勵金1萬2000元與獎狀；南區國光國小、大里區內新國小、西屯區國安國小、霧峰區僑榮國小、豐原區南陽國小則分別榮獲第二名至第六名佳績。

(中時)