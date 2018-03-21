幻象戰機搜索受挫 家屬盼社會各界提供方向

幻象2000-5戰機105年7月執行總統專機護航任務。（圖/中華民國總統府）

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中時電子報

106年11月7日空軍第499聯隊(現第二聯隊)飛行官何子雨上尉在任務中不幸失聯，據本報編輯與家屬連絡查證結果，如今確定失聯的何子雨上尉和編號2040的幻象2000-5Ei戰機「不在（打撈）目標區」內，家屬希望全國各界可以伸出援手，對於任何有助於定位飛機的蛛絲馬跡都歡迎提供給家屬，讓何子雨上尉可以回家，也讓失事的戰機可以透過打撈殘骸釐清事故發生的原因，記取教訓提升飛安。

以下為何子雨遺孀張家涵的臉書全文。

可以幫幫我嗎？

我的丈夫何子雨（78年次，身高183公分，體重96公斤）106年11月7日晚間執行幻象戰機訓練任務時失聯，在台灣東北海域光點消失，打撈船家找遍所有可能的點，什麼都沒有⋯已經沒有範圍可以找了

他沒有在儀表板故障的瞬間墜海，不知道繼續飛了多遠，飛了多久，

可能往東 往西 往南 往北

可能被外星人抓走了

可能穿越時空了

可能在某個孤島上跟足球當朋友

可能失去記憶在外面遊蕩

可能重傷在某個醫院昏迷

我每天都在想各種可能

六度分隔理論說，平均透過六個人就可以認識全世界。也許你的朋友的朋友的朋友在11/7當天有聽到奇怪的聲音，看到奇怪的飛機，或是聽說了什麼奇怪的傳言

拜託！能不能幫忙轉發這篇文章，讓這個訊息傳出去⋯任何的蛛絲馬跡，對我們來說都很重要，沒有找到東西前，就是還有希望⋯

聯絡人：張小姐

行動電話：0900-317343

Line ID：0900317343

Email：lsshbarbie@gmail.com

昨日英國皇家空軍一架鷹式教練機墜毀，飛行員一死一傷，皇家空軍指揮官席勒上將（Air Chief Marshal Sir Stephen Hillier）說：「記住我們永不將這些同胞為國服務時所承受的風險視為理所當然」。（"reminder that we must never take for granted the risks our people take in the service of our country".）

(中時電子報)

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