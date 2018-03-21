不要再冤枉香菇、豆腐了 這4種類食物才是痛風元兇

學者研究，吃過多的內臟、海鮮、含糖飲料與喝太多的酒，反而更會增加高尿酸的風險。圖片來源：健康365

友善列印
中時電子報
/綜合報導

很多人以為吃太多高普林（purine）食物，如香菇、豆腐是造成痛風的元兇，但根據學者研究，不是香菇、豆腐會引起痛風，而是吃過多的內臟、海鮮、含糖飲料與喝太多的酒，反而更會增加高尿酸的風險。這4種類的食物，少吃為妙。

元氣網報導，根據哈佛大學2004年在❮新英格蘭醫學期刊❯發表研究，攝取較多海鮮的人也有較高的痛風罹患風險，最高會增加51%，但是吃植物性食物，包含黃豆、蕈菇類並不會提高痛風風險。該研究計花12年，持續追蹤47,150名40至75歲的男性所得的結果。

另，英國醫學期刊的研究，發現含糖飲料雖是低普林，但是卻與痛風呈現正相關。這項研究共計有46,393名健康成年男性參與，在長達12年追蹤下，每天喝2次以上含糖飲料者，比起幾乎不喝飲料的人，罹患痛風的風險增加85%。而看似健康的果汁，也有著相似的結果，每天喝2杯果汁者，罹患痛風的機會，是幾乎不喝果汁者的2倍。

台灣過去也有一項高達800位痛風病患的調查，約有半數患者急性痛風發作前都有誘因，其中又以啤酒為最主要因素，佔60%，其次為海鮮，佔18%；內臟類食物，佔14%。豆製品幾乎不是誘發原因，因此痛風患者不需要擔心會因為吃到豆製品而導致痛風發作。

(中時電子報)

中市健康小學堂競賽推廣衛教及保… 遭大陸網軍洗版攻擊 台灣海外社…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。