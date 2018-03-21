不要再冤枉香菇、豆腐了 這4種類食物才是痛風元兇

2018年03月21日 17:18 中時電子報 戴安瑋 /綜合報導 /綜合報導

很多人以為吃太多高普林（purine）食物，如香菇、豆腐是造成痛風的元兇，但根據學者研究，不是香菇、豆腐會引起痛風，而是吃過多的內臟、海鮮、含糖飲料與喝太多的酒，反而更會增加高尿酸的風險。這4種類的食物，少吃為妙。

元氣網報導，根據哈佛大學2004年在❮新英格蘭醫學期刊❯發表研究，攝取較多海鮮的人也有較高的痛風罹患風險，最高會增加51%，但是吃植物性食物，包含黃豆、蕈菇類並不會提高痛風風險。該研究計花12年，持續追蹤47,150名40至75歲的男性所得的結果。

另，英國醫學期刊的研究，發現含糖飲料雖是低普林，但是卻與痛風呈現正相關。這項研究共計有46,393名健康成年男性參與，在長達12年追蹤下，每天喝2次以上含糖飲料者，比起幾乎不喝飲料的人，罹患痛風的風險增加85%。而看似健康的果汁，也有著相似的結果，每天喝2杯果汁者，罹患痛風的機會，是幾乎不喝果汁者的2倍。

台灣過去也有一項高達800位痛風病患的調查，約有半數患者急性痛風發作前都有誘因，其中又以啤酒為最主要因素，佔60%，其次為海鮮，佔18%；內臟類食物，佔14%。豆製品幾乎不是誘發原因，因此痛風患者不需要擔心會因為吃到豆製品而導致痛風發作。

(中時電子報)