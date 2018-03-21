韓劇也瘋台灣鄉土劇哏 驗DNA、失憶全都來

2018年03月21日 17:27 中時 洪秀瑛

白珍熙 。（中天提供）

《我的女兒琴四月》 。（中天提供）

《我的女兒琴四月》 。（中天提供）

中天娛樂台自4月2日起每週一至週五晚間6至8點將推出溫暖勵志韓劇《我的女兒琴四月》，該劇在韓國播出時，曾創下AGB全韓收視率34.9的佳績，首爾地區更有突破36.4的優異成績，輕鬆奪下收視冠軍。

本劇由白珍熙（飾演琴四月）、尹賢旻（飾演姜璨彬）、錢忍和（飾演申徳藝）、朴世榮（飾演吳慧賞）、都想友（飾演朱世勛）等人主演，劇情圍繞在家庭、愛情、企業競爭的主軸，女主角琴四月與母親申德藝努力修復失去的家庭與母女關係，進而發展出年輕人力爭上游的奮鬥故事。

該劇劇本出自2008年以《妻子的誘惑》造成轟動的金牌編劇金順玉之手，《妻子的誘惑》當年在韓國播出曾創下平均收視破30、同時段全國收視第一的輝煌紀錄，來台播出後更是成了屢播不敗的超級夯劇，劇中經典的「妻子遭到迫害、假死後復活，以同張臉孔再次色誘丈夫復仇」戲碼，更多次被台灣本土劇仿效。

劇中「超級惡女」的角色吳慧賞，由新生代演員朴世榮飾演，29歲的朴世榮以模特兒出道，2013年與張娜拉、金宇彬、李鍾碩等人合作《學校2013》受到矚目。朴世榮在此劇演技大爆發，演活惡女的雙面人性格，美麗臉孔下壞到骨子裡的模樣令人又愛又恨。

金順玉的劇本中除了有招牌惡女的角色外，也經常在溫馨勵志的劇情走向中，加入高潮迭起的「身世哏」 、「失憶哏」 、「假死哏」 ，像是「金編」的另一部知名作品《華麗的對決》也是從女主角身分錯置的身世哏開場 ，失憶哏鋪陳。

伴隨「身世梗」最常出現的橋段便是「DNA鑑定」，在《我的女兒琴四月》中光是DNA親子鑑定的戲碼就超過3場，墜崖、墜樓、車禍、綁架等戲劇化橋段也貫穿全劇。

飾演琴四月的演員白珍熙曾演出《奇皇后》表現亮眼，在《我的女兒琴四月》中她用善良與樂觀的人生態度，積極戰勝坎坷的身世考驗，與生母、養母間的親情對手戲，也備受不少戲迷喜愛。

4月2日起，每週一至週五晚間 6 時請鎖定中天綜合台39頻道《我的女兒琴四月》。

(中時)