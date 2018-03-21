《厭世動物園》被指台獨遭封殺 劉樂妍「打死他吧」

2018年03月21日 17:23 中時電子報 蔡曉婷

劉樂妍今再發文。（圖／取自劉樂妍微博）

厭世姬回應遭封殺一事。（圖／取自厭世動物園臉書）

台灣知名插畫家厭世姬的作品《厭世動物園》前進大陸推出簡體字版，並改名為《好氣啊，可是還要保持微笑》，近來卻遭網友舉發是「台獨作家」，文中還標註了黃安、劉樂妍等藝人，對此，劉樂妍昨(20日)回應自己只是小老百姓，「我看，你們直接打死他吧」。

湖南文藝出版社最近將厭世姬作品更名為《好氣啊，可是還要保持微笑》在大陸出版，卻遭激進網友貼上台獨標籤，作品隨即被下架，出版社微博也被灌爆，為引起關注，舉報網友在文末TAG了王炳忠、邱毅等人的帳號，劉樂妍也遭836名網友提及，對此，她昨親自回應：「因為有個台獨來大陸出書撈錢了，@我836次，我又能怎麼辦呢？我一介平民小老百姓呐，我看，你們直接打死他吧」。

今中午，劉樂妍又發文表示，偶而聽到台灣人嫌大陸不好的，她就笑笑回應，「基本上能在大陸立足的，都不會回去了。回去台灣嫌大陸這裡不好，那裡不好的都是在大陸被淘汰的……就因為你在這裡被淘汰了，所以你很多的抱怨，在這裡有很多的恨，你也蠻可憐，就不跟你計較了​​​​」。

而針對被大陸封殺一事，厭世姬今下午發文說：「台灣珍貴的地方就是可以表達各種立場但不會被怎樣，但如果一個國家不能容許頹廢、喪氣、比中指，一定要積極向上的話，被下架我覺得就算了」，並曬出自己畫的圖嗆說：「如果台獨才能比中指，那我還是台獨好了」。

(中時電子報)