《厭世動物園》被指台獨遭封殺 劉樂妍「打死他吧」

厭世姬遭舉報台獨，劉樂妍回應。（圖／取自劉樂妍微博）

友善列印
中時電子報
劉樂妍今再發文。（圖／取自劉樂妍微博）
厭世姬回應遭封殺一事。（圖／取自厭世動物園臉書）

台灣知名插畫家厭世姬的作品《厭世動物園》前進大陸推出簡體字版，並改名為《好氣啊，可是還要保持微笑》，近來卻遭網友舉發是「台獨作家」，文中還標註了黃安、劉樂妍等藝人，對此，劉樂妍昨(20日)回應自己只是小老百姓，「我看，你們直接打死他吧」。

湖南文藝出版社最近將厭世姬作品更名為《好氣啊，可是還要保持微笑》在大陸出版，卻遭激進網友貼上台獨標籤，作品隨即被下架，出版社微博也被灌爆，為引起關注，舉報網友在文末TAG了王炳忠、邱毅等人的帳號，劉樂妍也遭836名網友提及，對此，她昨親自回應：「因為有個台獨來大陸出書撈錢了，@我836次，我又能怎麼辦呢？我一介平民小老百姓呐，我看，你們直接打死他吧」。

今中午，劉樂妍又發文表示，偶而聽到台灣人嫌大陸不好的，她就笑笑回應，「基本上能在大陸立足的，都不會回去了。回去台灣嫌大陸這裡不好，那裡不好的都是在大陸被淘汰的……就因為你在這裡被淘汰了，所以你很多的抱怨，在這裡有很多的恨，你也蠻可憐，就不跟你計較了​​​​」。

而針對被大陸封殺一事，厭世姬今下午發文說：「台灣珍貴的地方就是可以表達各種立場但不會被怎樣，但如果一個國家不能容許頹廢、喪氣、比中指，一定要積極向上的話，被下架我覺得就算了」，並曬出自己畫的圖嗆說：「如果台獨才能比中指，那我還是台獨好了」。

(中時電子報)

被問何時生子？前AV天后蒼井空坦言是奇蹟...
當紅息影遠嫁海外「婉君表妹」謝玲玲揭豪門內幕
范冰冰超猛！無PS照登雜誌封面
韓劇也瘋台灣鄉土劇哏 驗DNA、失… 《七月與安生》姊妹情深 蔡依林…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。