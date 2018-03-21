《七月與安生》姊妹情深 蔡依林、林依晨大咖女星力挺

2018年03月21日 17:27 中時 潘鈺楨

電影《七月與安生》即將上映，片中周冬雨、馬思純姊妹情深讓許多大咖明星為之動容，蔡依林、林依晨、陳妍希、吳姍儒、李千娜等大咖女星通通含淚推薦。林依晨表示：「一個人演得好是無法有這種化學效應的，她們互相成就了彼此。」蔡依林也變成粉絲在個人社群上有感而發：「在成長過程中，是否都有羨慕、嫉妒、嚮往著，妳最崇拜最愛的那個她？」女星吳姍儒透露自己看電影看到爆哭：「這部片要窩在床上暖和地看，不然爆哭時會覺得自己很可憐。」

《七月與安生》在大陸上映吸金破1.67億人民幣(約台幣7.7億)。睽違555天終於要在台灣上映。日前紅遍全台的金鐘夯劇《天黑請閉眼》，主角簡嫚書和孫可芳還kuso模仿《七月與安生》的電影預告，替電影上映暖身。

電影敘述恬靜如水的林七月(馬思純飾)與張揚似火的李安生(周冬雨飾)，兩人從中學開始不打不相識成為如膠似漆的閨蜜好友。直到18歲那年兩人同時愛上了蘇家明(李程彬飾)，帶來了青春的陣痛期，為了兩人的友誼，安生選擇遠離家鄉四處流浪，但是七月在無意中發現了安生與家明的曖昧情愫，雖然心照不宣但是之間的情誼卻已漸行漸遠。兩人的生活像兩條射線，去往不同方向，唯一聯繫她們的，是從來不曾中斷書寫的明信片。通過文字，兩個女孩的友誼以一種奇特的方式延續，既有思念，更有顧忌。她們不願真的失去對方，試圖見面修復昔日裂痕，然而，家明始終是她們無法逾越的那一道坎。電影23日在台上映。

(中時)