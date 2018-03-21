「女代母職」？ 狼父性侵2女1469次遭訴

2018年03月21日 17:34 中時 陳俊雄

男子「阿風」（化名）和妻子離異後和2名幼女生活，但他竟從長女就讀幼稚園起伸出狼爪，直到女兒就讀國中才被揭露亂倫醜事，檢警調查赫然發現，阿風以「幫媽媽替爸爸服務」為由，性侵猥褻長女、次女共1469次，新北地檢署21日依加重強制性交、加重強制猥褻等罪起訴，併建請法院分論併罰。

檢方調查，阿風和妻子離異後撫養兩名女兒，但他卻從2008年長女就讀幼稚園大班起，就對長女伸出狼爪性侵，直到長女就讀國中後向同班同學的男友訴說，阿風性侵兩名女兒的亂倫情事才東窗事發。

檢警調查，阿風在2008年對即將升上大班的女兒伸出狼爪，就對女兒肛交得逞，2009年他緊接著對就讀小班的次女猥褻性侵，次數相當頻繁。

檢警指出，阿風對女兒聲稱「媽媽不在，所以要幫爸爸服務」，強迫女兒淪為性奴，久而久之兩名女兒竟也將「女代母職」視為當然，自願和父親上床亂倫。

檢警統計，阿風在9年內對長女性侵193次，猥褻191次；次女遭性侵271次、猥褻814次。

阿風到案後警訊時坦承犯案，但到了檢方偵查時卻又翻供表示，他因母親生病住院，希望社福機構介入照顧女兒，才會編造出性侵女兒說法。女兒則是因為手機被沒收、挨打，才會誣陷性侵。

阿風兩名女兒經送醫驗傷，發現確實長期遭到性侵，目前已獲安置遠離狼父，新北地檢署也於21日依加重強制性交、加重強制猥褻等罪嫌起訴阿隆，並請分論併罰。

(中時)