國民黨台中市6個選區 22日起辦理初選民調

2018年03月21日 17:29 中時 陳世宗

台中市國民黨現任及政二代、新秀共有44人辦妥登記，第1至14選區預計提名32席，其中有6個選區22日起先辦理黨內初選民調，現任市議員擁有優先提名權，除張宏年、蘇慶雲不再參選連任外，現任24席已獲提名；20日起與市長參選人盧秀燕展開巡迴問政說明會，期望藍天再現，讓台中有轉變！

國民黨原有7個選區要民調，分別是第2（清水、梧棲、沙鹿）、第5（潭子、大雅、神岡）、第7（南屯）、第9（北區）、第10（中區、西區）、第11（東區、南區）及第13（大里、霧峰）選區將辦理民調。

台中市黨部書記長任杰說，目前有6個選區將先做初選民調，第5選區因發生黨內檢舉事件暫緩，目前由選監小組處理中，俟調查結束後，再決定是否辦初選民調；現任26席中有24席已獲提名，其中現任張宏年、蘇慶雲將不再參選連任；張宏年改由兒子張彥彤披掛出征，第14選區由冉齡軒、王●滿2人報准參選。

任杰表示，北區應選3席，該黨要提名2席，但現任只有陳政顯1席，由新人陳文政、洪子傑爭取其中1席；南屯區應選4席，該黨要提名兩席，現任有朱暖英、劉士州，但新人阮啟平、丁振嘉又登記參選，只要他們民調初選贏過現任，黨部將讓他報准參選！

任杰指出，如中西區應選3席，因無現任要角逐連任，由3位新人車正道、張彥彤、陳駿霖進行初選民調，黨部將提名初選民調前2位！國民黨提名採以現任為優先，新人若初選民調贏過現任，即視同提名可報准參選。

(中時)