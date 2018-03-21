2018南投國際暨海峽兩岸室內撐竿跳 美男女包金

2018年03月21日 18:06 中時 楊樹煌

▲我國女選手吳家如在海峽兩岸室內撐竿跳高比賽，一躍而過4.05公尺，奪得女子組冠軍。（楊樹煌攝）

▲第25屆南投國際暨海峽兩岸室內撐竿跳高比賽，我國女選手吳家如（中）奪得女子組冠軍，右為草商校長黃國軒。（楊樹煌攝）

▲第25屆南投國際暨海峽兩岸室內撐竿跳高比賽，國際男子組奪冠的美國選手Cole Walsh（中）。（楊樹煌攝）

▲第25屆南投國際暨海峽兩岸室內撐竿跳高比賽，國際女子組奪冠的美國選手Kristin Hixon（左2）。（楊樹煌攝）

台灣田徑體壇盛事「第25屆南投國際暨海峽兩岸．全國中上學校室內撐竿跳高比賽」，今21日在草屯商工舉行隆重開幕典禮，由南投縣副縣長陳正昇主持，會後隨即展開國際組及海峽兩岸組競賽；國際男子組冠軍為美國Cole Walsh；女子組冠軍為美國Kristin Hixon；海峽兩岸男子冠軍為中國四川的楊宋；女子由台灣的吳家如奪冠。

這項由南投縣政府、中華民國田徑協會與草屯商工聯合主辦的「南投國際暨全國中上學校室內撐竿跳高比賽」，國際組有來自歐洲、美洲、亞洲、大洋洲4大洲(美國、加拿大、哈薩克、日本、韓國、菲律賓、馬來西亞、泰國、新加坡、芬蘭、澳洲）及中國大陸等11國組成16隊參賽。

中國大陸則有山東、上海、西安、四川、山西、浙江、上海體育學院都組隊前來參加，另全國各中上學校有31校優秀選手參加；開幕典禮在台中家商競技啦啦隊的精彩表演中揭開序幕。

副縣長陳正昇代表南投縣歡迎來自世界各地的選手前來競技，期望藉此比賽讓選手能有機會交流切磋，提升國內撐竿跳高的水準，並祝福所有選手都能展現最佳成績，同時順道暢遊南投；接著陳副縣長也逐一致贈各國選手小禮物，讓他們感受南投的熱情。

開幕式後隨即進行國際及海峽組比賽，競賽結果，國際男子組第1名美國選手Cole Walsh，成績5.40公尺；第2名韓國選手Jin,Min-Sub，成績5.30公尺；國際女子組第1名美國Kristin Hixon，成績4.30公尺；第2名日本選手Kanae Tatsuya，成績4.10公尺；海峽兩岸男子組第1名為中國四川的楊宋，成績4.90公尺；女子組第1名則是來自台灣的吳家如，成績4.05公尺。

(中時)