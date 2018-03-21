遭大陸網軍洗版攻擊 台灣海外社群用「ㄅㄆㄇ」反擊

面對大量洗版的大陸網軍，不少台灣用戶採取注音文交流方式來反擊 (圖／翻攝自臉書台灣人在歐洲)

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中時電子報
／綜合報導
台灣人在歐洲社團原本是分享、交流歐洲生活的社團，卻突然在本月13日遭到大量大陸網友洗版 (圖／翻攝自台灣人在歐洲)
管理員也發出公告，指出是新上任管理員不熟臉書新機制，導致未經審核，一次放行一萬網友加入，導致現在亂象 (圖／翻攝自台灣人在歐洲)

台灣人所創立的海外社團「台灣人在歐洲」是專門分享在歐洲生活經驗的社團，除了歐洲生活外，許多想要前往歐洲工作、留學與旅遊的人也都會前來請教前輩意見。多年來社團人數穩定維持在3萬人左右，卻在一個禮拜前突然暴增到4萬人，且遭到大批大陸網軍洗版，張貼各類統戰、反台獨文章，讓原本的社員不滿。

社團管理員表示，新上任的管理員由於不熟悉臉書新的機制，導致操作出現失誤，將1萬多名審核中的申請用戶在3月13日一次放了進來，其中多數為大陸用戶，而這些新進社員一進來後就相當活躍，不斷張貼各類稱讚中國大陸發展與宣揚國威、同時貶低台灣的文章，短短幾天內出現上百篇類似文章，讓原本的社員相當反感，質疑是來自大陸的網軍在進行統戰。

事後管理員向大家致歉，表示新管理員疏失，導致不少用戶沒有詳細審核就放進來，造成現在亂象，承諾會進行補救，將免洗帳號踢出社團。而用戶們則是開始使用注音文進行交流，隨即也讓不少台灣網友響應，紛紛以注音文寒暄問暖，也有網友趁機噹葉宜津，問說「現在還要廢掉注音嗎」。

(中時電子報)

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