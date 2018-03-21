春花還未謝　學甲小葉欖仁綠隧已成蔭

2018年03月21日 18:27 中時 莊曜聰

位於下營大屯、學甲瓦寮交界路段的174線上有綿延約1公里長的小葉欖仁，翠綠新葉茂盛，自然形成一條綠色隧道，近年來還被網友譽為「全台最美的小葉欖仁綠隧」。（莊曜聰攝）

隨著氣候逐漸變暖，不僅百花盛開，連樹木都換上新枝葉，位於學甲瓦寮、下營大屯交界路段的174線道路上，道路兩側種植許多小葉欖仁，冬天過後逐漸換上綠葉新衣，目前已長得十分茂盛，綠葉成蔭，景色也讓人眼前為之一亮，還吸引不少民眾前來拍照打卡。

學甲蜀葵花文化季舉辦多年，春暖花開時總吸引不少外來遊客前來賞花，其實除了蜀葵花外，在學甲、下營交界處的這處道路，由於路線筆直、小葉欖仁栽種密度高，自然形成的綠色隧道原先是「隱藏版」景點，經過網友轉傳，甚至還有「全台最美小葉欖仁綠隧」之稱。

小葉欖仁分布處約在學甲往下營方向的174線道上，當地民眾表示，最茂盛的區域在道路指標11.5到12K的路段，茂密的枝葉遮蔽天際線，形成一條自然的綠色隧道，就算是夏天30度以上的高溫，走在路上都不覺得酷熱。

以往都要等到4月時才會有枝葉茂盛景象，今年受到暖冬及少雨影響，樹木生長狀況不錯，民眾發現3月中就開始出現隧道的感覺，內行的遊客到學甲賞花後，都會順便前來此處拍照留下記錄，但由於此處離工業區較近，車速頗快，民眾取景時，也要注意自身安全。

(中時)