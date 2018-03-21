321國際森林日 屏東林管處辦修木活動

2018年03月21日 17:37 中時 林和生

為響應321國際森林日，林務局屏東林區管理處21日在林後四林平地森林園區舉辦「再現台灣原生綠－林後四林平地森林園區護樹活動」，邀請林業試驗所森林經營組長邱志明擔任講師，教導民眾如何透過良好的護樹技巧，養成形質優良的林木。

屏東林區管理處長張偉顗說，今年國際森林日主題是「森林與永續城市」，強調森林對城市帶來的影響，例如空汙防治、國土保安、水源涵養等景觀及環境上的幫助；但都市內的林木生長環境卻常受限，且易受到截幹等不當修剪的傷害，造成傷口感染甚至死亡。

而森林區內的造林木，亦需透過修枝等撫育工作養成良材，因此，不論是都市或山上的林木，在種下之後都需透過後續的護樹工作，才能讓林木生長良好。

課程中，邱志明以「森林與永續城市」為主題，導入森林的公益功能，並說明林木合成1公噸的生物體，需吸收1.6公噸的二氧化碳，且會釋出1.2公噸的氧氣，因此，林木可有效的儲存碳。

但林木碳吸存能力視林木的生長情形而異，林木成熟後碳吸存能力呈遞減趨勢，因此，需透過修枝、疏伐等護樹技巧，維持林木生長旺盛。

一位參加活動的李姓民眾表示，以往都以為修剪林木，留最大的枝條最好，且傷口越靠近樹幹越好，上完課之後，才發現若留下枝條的位置不對，導致破壞林木的防禦組織，不僅將來易因重心不穩而倒伏，也容易因傷口遭受病原菌侵入而死亡，因此林木修剪真的是一件不容易的事。

屏東林管處表示，林務局將舉辦一系列植樹月活動，若民眾錯過之前所舉辦的活動，3月24日在恆春還有一場植樹及贈苗活動，歡迎有興趣民眾前往參加。

(中時)