電競產業看俏 屏大視藝系招生夯

屏大視藝系畢業展成果精彩，吸引全校師生及業界前來觀摩。（林和生攝）

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屏大視藝系畢業展成果吸睛，學生將4年所學一次呈現。（林和生攝）

根據日前發布的2018年全球電競市場報告指出，今年全球電競產值高達台幣262億元且逐年成長，因而帶動長期培養數位媒體人才的屏東大學視覺藝術系招生；校方指出，去年釋出5名申請入學名額，吸引超過400多人報考，21日舉辦的畢業成果展更有電競業者參與，期待延攬專業人才。

近年台灣電競選手在世界各大賽事嶄露頭角，台大畢業生陳威霖更一舉奪下爐石戰記世界冠軍，將台灣電競風潮炒熱至高點，不少大學也開始規畫相關課程，希望吸引學生就讀。

屏大視覺藝術系副教授李學然指出，10年前視藝系就開設數位媒體設計課程，隨著產業不斷壯大，系所更特別分出數位媒體組，已有半數學生選修；去年數位媒體設計組首次分組招生，在個人申請開出5個名額，其中不乏建中、中一中等名校生報考。

「主要是少有國立大學開設數媒設計相關科系」，李學然強調，過去數媒科系以私校或科大開設為主流，使得屏大雖位處國境之南，還是有北部學生願意選填，今年繁星釋出5個名額，錄取學生都是校內前8％，幾乎已是頂校水準。

今年視藝系成果展中獲得數媒首獎的動畫遊戲作品「HEY BODY」，劇情描述1名小男孩隨意踢了路上一顆小石子，衍生出一連串後果；因營造出的場景和效果逼真，已有業界水準，吸引不少產業界人士前來洽詢。

(中時)

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