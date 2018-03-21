阻止盜伐有功 林務局表揚傑出巡山員

2018年03月21日 17:57 中時 楊騰凱

今日為「國際森林日」，林務局表揚去年度遴選的績優森林護管員15名、傑出森林護管員1名，並分別頒贈每人獎金1萬元及2萬元，其中，新竹林區管理處約僱護管員何啟文，去年查獲8件人贓俱獲的竊取林產物案，面對山老鼠毫無畏懼，獲頒傑出獎。

林務局表示，台灣山區地勢險峻、河流湍急，山林保護工作充滿艱困與挑戰，森林護管員（俗稱巡山員）長期在最前線查緝盜伐、搶救森林火災、協助山難搜救，即使任務繁重而危險，仍不辭艱辛，日夜護衛台灣的自然環境，除了嘉勉他們無私奉獻的精神外，也期許社會大眾共同為台灣山林付出心力。

林務局指出，獲頒傑出森林護管人員的何啟文，現服務於新竹林區管理處，經常犧牲個人時間，揹負重裝深入山區進行森林資源調查，無論風霜雨雪，都配合警察單位夜間埋伏查緝，即使與山老鼠面對面短兵相接，也毫無畏懼，曾機警從空氣中察覺到木頭香氣，或聽見林中隱約傳出鏈鋸聲響等盜伐跡象，便立即通知警察一起埋伏，當場捉拿山老鼠。

林務局指出，何啟文到職2年來屢建大功，光去年就查獲8件竊取森林林產物人贓俱獲案件，獲計大功1次、嘉獎8次。此外，何啟文更善用紅外線自動照相機蒐證，提供寶貴情資給警方，是真正守護山林的幕後英雄。

林務局表示，在「國際森林日」這一天，希望社會大眾能從森林護管人員的優秀事蹟中，看見愛護山林的精神，了解森林保護與城巿永續發展的關係，認知到森林是台灣之肺，更是世代子孫無盡的寶庫，進而支持台灣的生態保育及永續林業穩健前進。

林務局長林華慶表示，護管員工作艱辛，大部分民眾都不知道有這樣一群人默默守護森林，而且工作內容具有一定的危險性，有這樣的一群人默默守護山林，薪資卻不成比例，起薪只有2萬6000元，上周林務局已正式向行政院爭取爭取提高護管員的專業加給，漲幅雖不多，不到2000元，但至少傳達了政府部門對護管員的肯定。

(中時)