天天用LINE看財報 40歲女罹白內障

中國醫藥大學附設醫院眼科主任蔡宜佑指出，藉由飛秒雷射白內障手術，精準範出雷射前囊開口，並減少超音波震盪對於眼睛結構的影響，大幅提高手術精準與安全性，減少術後併發症。（馮惠宜攝）

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40歲郭小姐（右）因重度使用3C產品造成中年就患白內障，中國醫藥大學附設醫院眼科主任蔡宜佑向他解釋白內障即眼球瞳孔水晶體固化。（馮惠宜攝）

台中40歲郭小姐因工作關係是電腦過度用眼族，近年智慧手機興起，經常用LINE看財報，未料半年近視度數從1400度爆增到2000度，配了眼鏡還是霧裏看花，到醫院檢查才發現兩眼都罹患白內障，後來經飛秒雷射置入人工水晶體才恢復視力，醫師警告智慧手機和平板電腦過度使用，造成白內障患者年輕化。

郭小姐大學畢業後從事貿易，經常要盯著電腦工作，近年雖然轉換跑道做財管人員，因應智慧手機興起，不但上班盯電腦，還不時要用LINE看財報，這半年來近視度數爆增600度，配了眼鏡還是視力模糊，一到晚上看東西總是看到煙火狀，到中國醫藥大學附設醫院檢查才發現她兩眼水晶體已經固化，就是俗稱的白內障

經安排，透過飛秒雷射置入人工水晶體，終於讓她恢復視力；中國附醫眼科主任蔡宜佑指出，飛秒雷射2014年引進台灣，較之傳統手術，飛秒雷射是採用電腦精準劃出手術範圍，並以雷射光將囊袋切開，取出固化的水晶體並置入新的人工水晶體，省去傳統超音波震盪吸出水晶體，較傳統手術更精準、也減少對角膜、視網膜的破壞，是目前白內障手術的主流趨勢。

蔡宜佑指出，近年因3C產品過度使用，使得白內障患者有年輕化的趨勢，30、40歲就患白內障，尤以600度以上高度近視患者是高危險群，他呼籲，使用3C產品一定要每隔30分鐘休息5到10分鐘，且要注意距離。

(中時)

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