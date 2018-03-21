中市善心人士捐贈救護車及救護設備 協助消防救護力

台中市善心人士朱蕙蘭、朱亞寧、朱達中三姊弟，以其雙親名義，捐贈市府消防局1輛高頂救護車，協助消防救護力！（陳世宗翻攝）

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台中市善心人士朱蕙蘭、朱亞寧、朱達中三姊弟，考量台中市政府消防局第六救災救護大隊黎明分隊的緊急救護勤務量極為繁重，以其雙親名義，21日捐贈1輛福斯高頂救護車輛，以及相關救護器材裝備，希望進一步提升台中緊急救護能量。消防局副局長曾進財代表受贈時表示，感謝民眾熱心公益回饋社會，市府將善用救護資源，守護市民生命安全。

捐贈儀式在第六救災救護大隊黎明分隊舉行，由朱蕙蘭、朱亞寧、朱達中三姊弟代表捐贈，消防局副局長曾進財代表受贈，並致贈感謝狀，感謝他們秉持人溺己溺、人飢己飢的精神，幫助極需緊急救護送醫的傷病患。

消防局指出，台中市善心民眾朱蕙蘭、朱亞寧、朱達中三姊弟，承其父親朱毓普與母親朱黃靜月的遺志，長年熱心地方公益，造福桑梓，不遺餘力，對於消防工作有高度的肯定與支持；決定捐贈救護車及相關救護器材裝備，以提昇到院前的緊急救護品質並嘉惠市民，有效提升市民對消防人員的信賴。

曾進財表示，政府資源雖有限，但民力無窮，在台中市緊急救護方面，市府除了積極培訓各級救護技術員，民力也能協助充實救護車輛及設備，也希望藉此拋磚引玉，將社會資源挹注於消防緊急救護工作上，所捐贈的救護車不僅能使消防人員於執行急救工作時增添一份安全感，更可以強化台中緊急醫療救護網急難救護能力，增加對市民生命安全的保障。

(中時)

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