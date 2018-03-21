AKB48再刷紀錄 岡田奈奈站中間壓力大

AKB48新輯設計螢光繽紛。（Warner Music Taiwan提供）

友善列印
時報周刊
溫博鈞
AKB48「連續百萬銷售單曲作品數」紀錄再刷新。（Warner Music Taiwan提供）

日女團「AKB48」今年年初發表新專輯《那個黎明，我們都知道》，選拔新生代成員岡田奈奈擔任中央人物，領銜演唱最新單曲〈ja-ba-ja〉，於日本首週銷售超過111.5萬張，空降ORICON公信榜單曲冠軍。AKB48也同時更新了自我創下的紀錄，將「連續百萬銷售單曲作品數」推展至33支之多，持續穩居該排行冠軍。

兼任日本瀨戶內七縣為據點而成軍的「STU48」隊長的AKB48成員岡田奈奈，對於此次被拔擢成為中央人物吐露心聲表示：「在渡邊麻友畢業之後推出的單曲，對我而言真的壓力很大，承蒙大家的支持才能獲得冠軍，真的非常謝謝大家。」她也說會鞭策自己更加努力，以期能夠帶領今後的AKB48前進、讓更多人聽見〈ja-ba-ja〉。

此次新單曲〈ja-ba-ja〉不同於以往AKB風格的靈魂曲風呈現的中板舞曲，搭配AKB48史上NO.1超華麗的螢光繽紛服裝，營造出彷彿校慶般歡樂氣氛。在「ja-ba-ja ja-ba-ja」的歌詞裡宛如波浪般的手部動作「ja-ba-ja舞」，以及讓人忍不住隨之搖擺的靈魂風舞步，是由新銳編舞組合「CRE8BOY」擔任，讓AKB48一貫充滿活力的的世界觀愈加躍動人心。

同步發行的Type-A、B、C、D、E五盤除收錄同名主打曲〈ja-ba-ja〉與STU48演唱的〈踏板與車輪的來時路〉之外，「Type-A」CD獨家收錄由SKE48所演唱的〈愛的喪期屆滿〉；五盤DVD除了各自收錄的單曲音樂錄影帶外，「Type-A」DVD亦超值加收〈愛的喪期屆滿〉MV影像。

(時報周刊)

惟毅長野體驗火祭 親睹導演差點… 吳宗憲、Sandy電影首曝光！《最…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。