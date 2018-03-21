AKB48再刷紀錄 岡田奈奈站中間壓力大

2018年03月21日 18:06 時報周刊 溫博鈞

AKB48「連續百萬銷售單曲作品數」紀錄再刷新。（Warner Music Taiwan提供）

日女團「AKB48」今年年初發表新專輯《那個黎明，我們都知道》，選拔新生代成員岡田奈奈擔任中央人物，領銜演唱最新單曲〈ja-ba-ja〉，於日本首週銷售超過111.5萬張，空降ORICON公信榜單曲冠軍。AKB48也同時更新了自我創下的紀錄，將「連續百萬銷售單曲作品數」推展至33支之多，持續穩居該排行冠軍。

兼任日本瀨戶內七縣為據點而成軍的「STU48」隊長的AKB48成員岡田奈奈，對於此次被拔擢成為中央人物吐露心聲表示：「在渡邊麻友畢業之後推出的單曲，對我而言真的壓力很大，承蒙大家的支持才能獲得冠軍，真的非常謝謝大家。」她也說會鞭策自己更加努力，以期能夠帶領今後的AKB48前進、讓更多人聽見〈ja-ba-ja〉。

此次新單曲〈ja-ba-ja〉不同於以往AKB風格的靈魂曲風呈現的中板舞曲，搭配AKB48史上NO.1超華麗的螢光繽紛服裝，營造出彷彿校慶般歡樂氣氛。在「ja-ba-ja ja-ba-ja」的歌詞裡宛如波浪般的手部動作「ja-ba-ja舞」，以及讓人忍不住隨之搖擺的靈魂風舞步，是由新銳編舞組合「CRE8BOY」擔任，讓AKB48一貫充滿活力的的世界觀愈加躍動人心。

同步發行的Type-A、B、C、D、E五盤除收錄同名主打曲〈ja-ba-ja〉與STU48演唱的〈踏板與車輪的來時路〉之外，「Type-A」CD獨家收錄由SKE48所演唱的〈愛的喪期屆滿〉；五盤DVD除了各自收錄的單曲音樂錄影帶外，「Type-A」DVD亦超值加收〈愛的喪期屆滿〉MV影像。

(時報周刊)