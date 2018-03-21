OPEN醬換上醫師袍 醫院關懷病童

小桃與OPEN將到病房關心病童，鼓勵他們勇敢面對病魔、早日康復。（黃力勉攝）

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小桃與OPEN將到病房關心病童，讓小朋友笑容滿面。（黃力勉攝）

兒童節將屆，台東統一超商東偕門市向總公司爭取「open將、小桃」，到馬偕醫院關懷兒童病患，open將、小桃還換上醫師服、護士裝到病房中關懷，讓許多小朋友開心的拍手歡呼，但也有小朋友看到open將嚇哭，讓現場歡笑聲不斷。

統一超商在前年進駐馬偕醫院，讓病患家屬、醫護人員半夜都還有地方可以採買，便利性十足，今年在兒童節前夕，超商為了關懷兒童病患，特別申請open將、小桃到醫院中，鼓勵孩童們可以勇敢戰勝病魔。

open將、小桃給予病童們溫暖的擁抱，並開心合照、送禮物，讓排隊的小朋友都開心而歸，不過也有小朋友看到open將放聲大哭，還要爸媽抱，現場笑聲不斷。

open將、小桃還到病房中關懷行動不便的病童，小朋友們也展露許多不見的笑容。

東偕門市店長詹奇展表示，兒童節是屬於兒童的節日，但因為身體不適要住院療養，無法開心過節讓小朋友們失望不已，因此才會安排open將、小桃帶給他們歡樂，感染活潑愉快的氣氛，鼓勵他們勇敢面對療程、早日康復。

馬偕醫院表示，超商與醫院的異業結合，激起許多火花，也讓院內充滿歡笑聲，也讓患者得到快樂的正能量，未來也會多安排異業結合的活動，為醫院注入更多活力。

(中時)

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