玩食系甜點強棒出擊！全新「壽司蛋糕」大玩分子創意手法

2018年03月21日 18:00 中時 徐力剛

普諾麵包坊特製「鮭魚卵軍艦蛋糕」，售價160元／單顆。（圖片提供／台北神旺大飯店）

普諾麵包坊提供消費者多種類麵包及蛋糕選擇。（圖片提供／台北神旺大飯店）

麵包坊也玩分子料理！台北神旺大飯店普諾麵包坊以分子料理概念，打造5款食玩系甜點，即日起至4月15日限期供應，仿壽司外型製作蛋糕，包括鮭魚卵軍艦蛋糕、焦糖玉子燒壽司蛋糕、蝦壽司蛋糕、鮭魚握壽司蛋糕與花枝壽司蛋糕，吸睛度滿分

擬真「鮭魚卵軍艦蛋糕」，底層選用水磨蓬萊米粉取代麵粉製作巧克力米戚風蛋糕，內餡加入牛奶香堤、莓果甘那許，最後放上主廚特製「水果魚子醬」，透過化學凝結製程將液態果汁轉變為果凍狀，視、味覺雙重滿足;另款大獲好評甜點「鮭魚握壽司蛋糕」則混合柑橘與伯爵茶慕斯，佐以杏仁蛋糕體，搭配仿鮭魚橘紅色澤血橙軟糖點綴，一口咬下Q彈軟糖與茶香慕斯在口中融合。

日料中考驗主廚功力的玉子燒是饕客必點單品，其中「焦糖玉子燒壽司蛋糕」以花果香為主調，搭配鳳梨蘋果凍與薰衣草慕斯提味，為忠實呈現玉子燒厚度，混合牛奶、蛋製作軟糖裝飾，為時下拍照打卡必備小物。

活動期間同場加映，凡購買任一壽司蛋糕，並上傳合照至Facebook或Instagram，打卡並留言「#普諾麵包坊」，即贈手工香草布丁乙個。（每人每日限領乙個，數量有限發完為止）

(中時)