摯友見李敖遺容驚訝：髮黑比常人年輕

2018年03月21日 18:01 中時電子報 蔡曉婷

劉長樂發文弔唁李敖。（圖／取自鳳凰衛視微博）

李敖18日病逝。（圖／中時資料照片）

83歲知名作家李敖18日因腦瘤病逝，和李敖相識20多年的摯友、也是鳳凰衛視董事局主席劉長樂今凌晨發長文緬懷好友，透露自己已前往台北第一殯儀館見李敖最後一面，「先生面容安詳，膚色白淨，頭髮基本上是黑的，顯得比常人年輕」。

劉長樂在文中回憶去年2月李敖因左腳行動不便就醫，意外發現罹患良性腦瘤，樂觀的李敖藉這次機會還發想製作《再見李敖》節目，但來不及錄影，李敖因急性肺炎又入院，並一度被發病危通知，劉長樂當時急忙飛到台北探病，李敖不願讓別人見到自己全身插管模樣，便婉拒見面，只在紙上寫下「長樂吾兄」四字，感謝好友心意。

李敖康復拔管後，護理師請他說出自己名字，李敖竟回答：「我是王八蛋」，令眾人莞爾，劉長樂則說：「先生果然是生命力超級頑強之人」，去年11月，劉長樂再赴台灣探訪李敖，他拉住劉長樂的手睜眼微笑，見到劉長樂送上的萬寶龍限量名筆，眼中突然發光，握筆揮了2下，暗示自己會努力好起來，再拿這隻好筆寫作。

今年3月初，劉長樂聽聞李敖又陷入病危，當時他因工作只好請妻子到台北李敖家中慰問，本月19日，劉長樂親赴台北慰問李敖家人，走進李敖書房，內心只有人去樓空的感嘆，見牆上掛著一幅李敖豎起一隻手指的照片，似乎暗示了一切將回歸沉靜，劉長樂也赴殯儀館見了李敖遺容，形容他留著一頭黑髮，看來十分年輕，最後表示：「生命不死，循環往復。就如時鐘，轉了一圈，總會再回來。這個世界會一直等你。再見，先生」。​​​​

(中時電子報)