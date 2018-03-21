我抗議日追漁船執法過當 謝長廷：日方不接受

2018年03月21日 18:01 中時 陳建瑜

立法院外交及國防委員會明邀請駐日代表謝長廷報告台日漁權問題，今報告送抵立法院。駐日代表謝長廷在報告中表示，我方日前向日方就日公務船對「東半球28號」船實施緊追至接近我國領海附近及噴水干擾等作法過當，就此提出嚴正抗議，但日方則復稱其執法有據，不接受我方抗議。

立法院外交及國防委員會明以「3月4日日本公務船噴水追趕我東半球28號漁船事件相關因應作為與台日海權爭議相關談判現況與進程」為主題，邀請外交部長吳釗燮、謝長廷等官員報告。

謝長廷在報告中指出，我國與日本海域相鄰，在海上運輸及漁業等領域往來頻繁，近年雙方交流與合作關係日益密切，惟因雙方經濟海域重疊，導致偶有漁業糾紛發生，成為影響台日雙邊關係之不確定因素。

就「東」船遭日本公務船緊追，我方向日方抗議「執法過當」，不過，謝長廷說，日方表示，「東」船於 3日至4日連續在日本主張之「專屬經濟海域」內「違法作業」，並無視日方停船指示而駛離，日方爰依法對「東」船實施緊追與噴水，並就此提出抗議，無法接受我方質疑日方「作為過當」。

對於日方不接受的回應，謝長廷強調，該海域為台日經濟海域重疊處，在雙方就相關問題達成協議前，日方不應片面對我漁船「執法」，我方無法接受日方抗議。

謝長廷表示，駐處明確向日方表達我捍衛我國家主權與漁民安全之堅定立場，絕無動搖。另一方面，台日關係涉及共同利益層面甚為多樣，本處在與日方交涉本案時，一再呼籲台日雙方以冷靜理性態度，共同合作釐清事實真相，使台日整體關係不致受本案影響。

謝長廷指出，我國與日本就台日重疊海域漁業作業問題之立場仍有差距，惟雙方在各執己見之同時，仍同意利用「台日漁業委員會」等對話機制持續溝通協調，顯見雙方均有意願妥善處理相關問題，蓋相關爭議擴大進而波及雙邊關係，絕非台日雙方所樂見。

(中時)