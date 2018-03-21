香港首富李嘉誠買佛像 引發市場關注

2018年03月21日 18:05 中時電子報 中時電子報

4月8日將在台北拍賣的元代羅漢像。(戴忠仁提供)

昨天在紐約的春拍一開始，一件前台灣首富國泰集團蔡辰男舊藏的隋代石雕佛首，和另一件是永樂時期的鎏金文殊菩薩都高價售出。資深主播兼《國寶檔案》主持人戴忠仁表示，買家應該是香港首富李嘉誠。

戴忠仁表示最近幾年，李嘉誠已私下買了不少佛像，而且以漢傳佛像為主，他認為這現象對市場的影響值得注意。他從剛獲得幾張照片顯示，幾件精彩的佛像下個月將在台北華山文創園區公開展覽拍賣，應會帶動台灣的佛像熱潮。

沐春堂的元代羅漢估價新台幣720萬。(戴忠仁提供)

戴忠仁表示一件高度70公分的元代銅羅漢像是過去十年在市場出現的少數精品之一，這件神情自在的羅漢，應該是十八羅漢中的沉思羅漢，作品鑄造和雕刻工藝精湛，尤其神態和軀體的表現流暢動人。羅漢在沉思中的瀟灑氣韻，讓人讚嘆。

這尊佛像還有銘文「信士邱宗仁同妻夏氏施銀陸兩」。表示這羅漢是當時信徒虔誠的奉獻。目前估價是新台幣720萬。而幾年前有一對姿態較傳統的明朝銅鑄羅漢在紐約上拍時，估價就已經是150萬美金。

五代漢白玉羅漢將在華山特區展覽。(戴忠仁提供)

戴忠仁舉例另一件石雕羅漢像拍品顯示台灣藏家底子深厚，這是一件五代的漢白玉(大理石)雕刻，石質精良外，平靜脫俗的表情顯示柔和而安靜的氛圍。戴忠仁指出這也正是大多數大陸收藏家喜歡的漢式佛像特色，他於這件佛像會出現於台北也感到訝異，因為五代的佛像極少在市場被發現。

杭州煙霞洞飛來峰的石雕羅漢。(戴忠仁提供)

大陸杭州的煙霞洞飛來峰五代羅漢造像被公認為是現存最早的十六羅漢，因為年代久許多佛像都因風化或人為影響而受損，也彰顯這件拍品品相良好的珍貴。過去這種風格的五代佛像直到雷峰塔地宮的佛像公開後，才讓人見識到當時的佛教藝術高峰，這件即將在台北沐春堂上拍的漢白玉羅漢不僅和雷峰塔的藏品風格一致，也是首次在市場公開。

戴忠仁說，被公認是世界重量級的骨董商Eskenazi昨天在紐約的拍賣也出手以美金133萬(近新台幣3900萬)買下南北朝的石雕佛像，看來高古佛市場仍有高潮可期，「無論有無收藏嗜好，或財富多寡，這些佛像都公平的給予任何人都有千年一眼的感動。」

(中時電子報)