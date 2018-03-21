孫越住院！2招分辨膽結石、胃痛差別？這4種人最危險

2018年03月21日 18:11 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

知名資深志工「永遠的孫叔叔」孫越，傳出因膽結石導致發炎及肺部感染住院，他的好友張小燕在臉書上為老搭檔加油集氣，希望孫叔叔可以早日病癒出院。

值得注意的是，像孫越一樣罹患膽結石的患者，其實有許多人根本不自知，等到發作時才赫然驚覺，尤其4類族群更是膽結石的高危險群。除此之外，罹病族群也有逐漸年輕化的趨勢。

臺北醫學大學附設醫院急症外傷外科主任黃宏昌表示，膽結石其實是非常普遍的疾病，根據國內統計，國人平均每10人就有3人罹患膽結石，但是「不見得會不舒服」！黃醫師強調，許多人都是在健檢時發現結石，但因為對日常生活沒有影響就放著不管，發作時還常誤以為是胃痛，延宕就醫時機，等到確診後，往往已經無法立即處理，需要等到急性發炎期過後才能動刀。

醫師提供2招簡單分辨膽結石還是胃痛。(圖/康健提供)

胃痛還是膽結石？

黃宏昌醫師強調，由於膽結石和胃痛的疼痛部位接近，都在中央腹部上方，如何大致判斷是胃痛還是膽結石，他提供簡單的判別法。

.飯前痛：是胃痛的機率高。

.飯後痛：尤其是吃完高油高鹽大餐後，腹部有「像胃痛的感覺」，要懷疑是膽結石痛的機率高。

除了簡單判別並應就醫確診之外，基隆長庚醫院醫師宋睿祥則指出，日常生活如果有以下症狀，更要小心已患了膽結石：

.疼痛： 右上腹部疼痛是最常見症狀之一，疼痛強度可由輕微悶痛到嚴重的絞痛， 嚴重時背部或右肩也會疼痛。

.腹脹： 大部分是右上腹出現飽脹感，會伴隨嘔吐或是打嗝等症狀。

.黃疸： 膽結石由膽囊管掉到總膽管內，並阻塞總膽管造成黃疸，病患會出現膚色以及鞏膜變黃。

.其他症狀： 其他症狀諸如發燒、畏寒、消化不良、茶色尿以及灰白色糞便等。

一般而言，有七成的膽結石病患終其一生不會出現任何症狀，有兩成的病患會出現上腹疼痛，一成的病患會因為結石卡住膽囊管而引發急性膽囊炎，嚴重時甚至併發膽囊破裂及腹膜炎，還有5%的病患會因為結石掉入總膽管引起黃疸或是急性胰臟炎，此外，膽結石經過二、三十年長期刺激膽囊，也有極低的機率導致膽囊癌。

4大高危險群

人體是否會結石，主要還是跟個人天生體質有關。但值得注意的是，包括肥胖者、中年女性、家族遺傳者以及糖尿病患者4大族群，是罹患膽結石的高危險群。

目前研究發現，三酸甘油酯過高的人比較容易得膽結石，所以建議有膽結石的人飲食清淡。另外長期節食或三餐（尤其是早餐）不定時的人，膽汁沒有適時排出，一直停留在膽囊內，就容易因太濃稠而結石。因此把握在飲食上少油、高纖與定時、定量的原則，努力改善高血脂與肥胖，並且多運動，即可降低膽結石的風險。

黃宏昌醫師更建議，如果已經發現結石，最好盡速就醫，不但可以先判別結石是否已發炎，另一方面透過超音波檢查，可以早期發現膽囊壁是否已變厚或長出息肉，定期追蹤。如果膽結石增大增多，或是結石大小改變明顯，都可以盡早治療，別讓沉默的小石頭，長成難以收拾的巨大殺手。

(中時電子報)