《中時晚間快報》陳菊：台灣不能完全仰賴美國

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綜合報導

◎陳菊：台灣不能完全仰賴美國

高雄市長陳菊今天在華府表示，台灣雖小，卻可以在亞洲扮演很大的角色。她不諱言，台灣人民對美國有若干期待，指出蔡英文總統也知道，「我們有期待但不能有依賴。」；台灣要在經濟和國防自衛能力上自我加強，「民主不是天上掉下來的禮物」。

◎徵召參選新北市長 余天：游錫堃「有軟化」

民進黨新北市長人選至今尚未有譜，新北市黨部主委余天今將在中常會跟身兼黨主席的蔡英文總統建議，儘早提人選；對於日前新北市議員連署邀請前行政院長游錫堃角逐新北市長，余天赴中常會前受訪表示，游錫堃態度「有軟化」。

◎付「非值班醫師出勤費」 產婦可指定醫師接生

未來產婦可以付「非值班醫師出勤費」指定醫師生產。衛福部官員表示，為增進長期醫病關係，病患若要指定非值班醫師為自己接生或手術，在醫師同意下，可以付「非值班醫師出勤費」，但醫療院所及所收金額需先向當地衛生局報准，雖然「非值班醫師出勤費」非限定只有婦產科，但預料產科醫師利用到的機會最高。

◎《搭錯車》音樂劇定案 丁噹為劇剪髮王柏森扮老

丁噹曾成功攻蛋開唱，好歌喉備受肯定，是全民情歌天后，今年她將挑戰歌、舞、演全面出擊，擔任音樂劇《搭錯車》女主角，登上最高藝術殿堂台北國家戲劇院演出。而《搭錯車》今公布演出名單，由王柏森、陳乃榮擔任男主角，陳樂融擔任藝術總監、朱敬然擔任音樂總監，陣容堅強。

(中時電子報)

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