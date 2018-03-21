微創手術再進階　自然孔道無創口

近年外科手術技術進步，微創手術逐漸盛行，透過器械的使用，讓開刀傷口縮小許多，甚至經過口腔、陰道、肛門等施作，不會在身體外部造成創口，恢復更快。（莊曜聰攝）

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近年外科手術技術進步，微創手術逐漸盛行，透過器械的使用，讓開刀傷口縮小許多，甚至經過口腔、陰道、肛門等施作，不會在身體外部造成創口，恢復更快。（莊曜聰攝）

台南一名55歲中年婦人因長期腹脹消化不良到醫院求診，經大腸鏡檢查後發現腸道長有腫瘤並幾近阻塞，切片後證實是惡性腫瘤，必須開刀切除，婦人擔心留下疤痕，最後透過微創單孔手術取出腫瘤，傷口長度僅4公分，術後也恢復良好。

柳營奇美醫院一般及消化系外科主治醫師陳憲霖指出，近年來醫療技術進步，除了照護品質及藥物品質改善外，外科手術技術也逐漸提升，經30年時間演進，民眾印象中傳統的開腹手術，大部分都能由腹腔鏡微創手術取代，不須在腹部留下動輒1、20公分的傷口，減低病患痛楚。

陳憲霖說，腹腔鏡微創手術在技術持續進步的情形下，已經發展到更高階的單孔手術，根據體內需切除部位的大小，相對應的在體外開出一處孔隙，就可以器械進入摘除，僅有一處微小傷口，術後的創傷及疼痛感大幅降低，也較為美觀。

現在甚至可以無須留下疤痕，透過人體的口腔、肛門、陰道等自然開口進行手術，在外觀上看不出任何手術痕跡，也不會在皮膚上留下疤痕，目前已成功的運用在膽囊、闌尾及子宮切除手術等，不僅傷口美觀，也降低疼痛感，減少住院天數，但相對花費較高，且需要有熟練經驗的外科醫師才能勝任。

(中時)

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