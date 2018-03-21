安妮特班寧吃小鮮肉 《最後相愛的日子》大談母子戀

2018年03月21日 18:08 中時 潘鈺楨

安妮特班寧演技備受肯定。（CatchPlay提供）

金球獎影后安妮特班寧（Annette Bening）在《最後相愛的日子》（Film Stars Don’t Die in Liverpool），飾演曾於50年代紅極一時的美豔女星葛洛莉亞葛拉罕（Gloria Grahame），與《驚奇4超人》「石頭人」傑米貝爾（Jamie Bell）飾演的「彼得特納」因共舞而相識，雖然年齡相差近30歲，仍深深為彼此的魅力所吸引而陷入熱戀，展開一段雋永浪漫的暖心戀。

安妮特班寧談及這次在《最後相愛的日子》詮釋葛洛莉亞葛拉罕，坦言在準備角色時遇到許多困難，因為葛拉罕在世時鮮少談論自己的生活和心境，雖然盡可能蒐集資料，還是難以揣摩葛拉罕真正的想法，但她可以理解為何葛拉罕會愛上比自己年輕許多的彼得特納，班寧說：「葛拉罕的人生走過大起大落，經歷過幾段破碎又悲傷的感情，而她與特納之間的愛情，最關鍵的原因就是在於『純粹』，儘管有年齡和身分的差距，他們卻一直純粹又簡單地愛著對方。」

電影揭露好萊塢傳奇女星葛洛莉亞葛拉罕不為人知真實浪漫祕戀。年輕的特納真摯無私的付出，為歷盡滄桑的葛拉罕帶來最美好的幸福時光。安妮特班寧與傑米貝爾以精湛的演技譜出2018年最動人的愛情詩篇，讓《最後相愛的日子》獲今年英國影藝學院電影獎（BAFTA）最佳男女主角與最佳改編劇本三項入圍肯定。

《最後相愛的日子》改編自英國演員彼得特納撰寫的同名回憶錄，敘述他與傳奇女星葛洛莉亞葛拉罕刻骨銘心的祕密愛戀。葛洛莉亞葛拉罕是50年代的好萊塢知名女星，因外貌美豔，常在電影裡飾演帶來致命誘惑的「蛇蠍美人」，並曾憑《玉女奇男》（The Bad and the Beautiful）一片獲奧斯卡女配角殊榮，但幾段備受爭議的婚姻卻重挫她的形象和演藝生涯，中年以後轉移事業重心至英國演出舞台劇，結識剛從利物浦至倫敦發展的小演員彼得特納，兩人相知相惜，共譜一段暖心戀曲。

《最後相愛的日子》描述奧斯卡女星葛洛莉亞葛拉罕（安妮特班寧 飾）在倫敦與小演員彼得特納（傑米貝爾 飾）墜入愛河，她成熟的魅力讓彼得為之傾倒，而他對她的迷戀更讓她癡迷，但葛洛莉亞癌症突然復發，不願拖累彼得的她決定隱瞞病情與他分手，為炙熱的愛情畫下句點。三年後，重病的葛洛莉亞到彼得在利物浦的老家休養，一直深愛著彼此的兩人再度相聚，攜手度過最後的相愛時光。電影4月13日在台上映。

(中時)