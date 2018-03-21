正妹「雪乳挾嬰兒」有原因！單親媽媽故事惹哭網友

2018年03月21日 18:19 中時電子報 林郁庭

原來這小孩是其中一位正妹Echo的親生女兒，雖然沒有了爸爸的愛，卻擁有了第二位媽媽更多的愛。（圖/翻攝自「我和兩個媽媽」臉書）

有網友在爆怨公社po圖，兩位正妹上半身全裸，用雙峰夾住一位嬰兒，引起網友暴動，紛自告奮勇要當人質。現在被起底出，二位正妹拍攝這張照片，背後其實有個賺人熱淚的故事。原來這小孩是其中一位正妹Echo的親生女兒，雖然可能沒有了爸爸的愛，卻擁有了第二位媽媽更多的愛。

有網友在臉書社團「爆怨公社」po圖，發文寫道：「最新虐童事件，有什麼衝著我來，不要虐待小孩」，照片裡是兩位正妹上半身全裸，用雙峰夾住一位嬰兒，引起網友暴動紛紛留言，「放開那小孩」、「好奇爸爸是誰，他應該也滿幸福的」。

事後詢問照片其中一位正妹邱默默表示，其實她也有在個人臉書以及粉專「我和兩個媽媽」提到兩人的故事，原來這小孩是其中一位正妹Echo的親生女兒。Echo原本和女嬰生父相戀相愛，但事後卻有越來越多的爭吵與誤會，男方自從得知女方懷孕後態度生變，甚至還劈腿偷吃，搞得雙方最終感情破裂。心灰意冷之下Echo原本打算拿掉小孩，不過閨密好友邱默默聽到她的想法後，不斷力勸她。

Echo說，因為默默總是勸說「聽到妹妹在肚子哭說『媽媽我想看妳，不要不要我』」，並且全力支持的要當妹妹的第二個媽媽，才讓Echo決定排除萬難將妹妹生下，做好成為「單親媽媽」的準備，因為「相信在我和默默兩個媽媽的照顧下，她不會感到沒有親爸爸的陪伴是件難過的事」。

邱默默也提到，因為知道身為媽媽，如果在生產時身邊沒有人陪的無助，所以「從Echo生產的前2個禮拜，我幾乎推掉所有工作常去陪她」，Echo生完也是默默在照顧，「Echo無法走路的時候，即使我很累才瞇眼一下，聽到Echo的呼喚，我也還是爬起來幫忙擦血用尿管」。

邱默默與Echo兩人為了紀念，就與小孩一起拍攝3人的性感母女裝，而她們把照片PO上開設的粉專，是希望「設立這個專頁能讓所有的單親媽媽，『單親』並不是可憐的象徵，漂亮活出一片天才是我們最重要的人生課題！」

(中時電子報)