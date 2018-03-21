啟明孩子動手做西點 力拚烘焙證照

啟明身障孩子拿起自己製作的西點，開心的與校長羅瑞宏（前排右一）合影。（陳淑娥攝）

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身障孩子實際動手做西點，希望能順利考取證照以利將來就業。（陳淑娥攝）
烘焙老師講解如何烤餅乾，身障孩子仔細聆聽，希望能順利考取證照。（陳淑娥攝）

為讓身障孩子習得一技之長，畢業後能懂得照顧自己，后里啟明學校舉辦烘焙職人培訓課程，5位有興趣考丙級證照的高二生，開心的動手做吐司及烤餅乾，並拿著成果與大家分享，希望在課程的輔助下，一次就能取得證照，靠自己專業能力賺錢。

啟明校長羅瑞宏感謝聖暉工程熱情贊助職訓計畫，他表示，烘焙職人培訓計畫只是一顆種子，未來也將往清潔、裝配、門市等，更多樣的領域來邁進，希望透過學校的努力和社會的支持，讓更多學生熱愛所學、學以致用。

5位學生在烘焙教室聽老師講解烤餅乾，隨後自己上場用湯匙舀出麵粉糊，將它放在烤盤上平均輕壓，隨後送入烤箱等待出爐。10多分鐘後香味撲鼻而來，孩子們小心翼翼的取出餅乾，要送給老師及聖暉工程的客人享用。

高二謝俊瑋表示，自己在家會弄吃的填飽肚子，對做麵包及烤餅乾很有興趣，也很喜歡吃，老師跟他說，這些成品可以賣錢，所以他參加烘焙職人訓練班；張淑慧說，動手做一點都不難，背考題真的好困難喔，但她會努力學習，希望能夠順利取得證照。

啟明學校指出，學校結合烘焙、餐點製作、門市服務及清潔實務等課程開辦實習小舖，從產品製作、訂單銷售、顧客接待、帳務計算及環境清潔等，都讓學生實際參與並從中學習。烘焙職人培訓計畫將輔導學生參與技術士檢定，希望未來透過產學合作，使學生畢業後能順利與職場接軌。

(中時)

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