將獲初始作戰能力！ 洛馬測試隱身反艦導彈成功

LRASM第6次測試成功。(圖/US Navy)

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中時電子報

美國五角大廈及承包商洛克希德馬丁公司日前成功從B-1B轟炸機進行了AGM-158C遠程隱身反艦導彈的試射，這也代表著這種導彈將在年底前進入初始作戰能力。

據英國《詹氏防務周刊》報導，執行這次任務的B-1B轟炸機隸屬於德克薩斯州戴斯空軍基地的337測試中隊，該機在加州穆古角海軍靶場（Point Mugu）發射了AGM-158C遠程反艦導彈，導彈成功擊中海上目標。

AGM-158C導彈由洛克希德馬丁公司研發，採用多種先進傳感器和加密GPS系統，能夠從眾多艦船中自主精確識別擬打擊目標，降低了對外部情報平台的依賴。

洛克希德公司遠程反艦飛彈（LRASM）計畫經理約翰（Frank St. John）表示：「遠程反艦飛彈已經完成了第6次試飛任務，這款導彈將能助美軍奪取制海權，是一種無可比擬的武器」。

LRASM是基於匿蹤AGM-158B聯合攻陸遙攻飛彈增程型（JASSM-ER）巡航飛彈。原由針對海軍的迫切需求研發。就目前而言，海軍規劃對其「進攻反水面戰增強1需求」（Offensive Anti-Surface Warfare Increment 1 requirement）採購LRASM以部署空射巡航飛彈。

遠程反艦飛彈是由國防高等研究計劃署（DARPA）研發，為了達成海軍反水面戰武器性能提升計劃「進攻反水面戰增強1需求」計畫的需求。據計畫該型導彈將在2018年首先裝備空軍的B-1B轟炸機，2019年開始將裝備美國海軍的F/A-18E/F大黃蜂戰機。

(中時電子報)

文章來源：LRASM moves forward with successful test firing

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