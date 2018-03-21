流浪動物問題仍在 《十二夜》導演集資要拍第2集

2018年03月21日 18:19 中時 潘鈺楨

2013年紀錄片《十二夜》導演Raye長期為流浪動物權益奔走，他正式發起「《十二夜2：回到第零天》電影集資計畫」，期望透過群眾的力量共同支持，探索流浪動物的源頭，嘗試找出真正讓毛孩與人類和睦共同生活的方式。

導演Raye說：「很多人會問我說，為什麼要拍第二部電影。當我聽到狗狗被悶死的新聞、有人用安樂死的藥自殺…我覺得我有責任繼續。」《十二夜》當時迎來巨大的成功，喚醒眾多民眾正視流浪動物議題，無論原本是不是愛狗人士、有沒有進戲院看電影，都因《十二夜》的力量，看見台灣仍有許多改進的空間。

即便如此，這段時間以來Raye卻不時陷入低潮，例如2015年1月《動物保護法》正式廢除公立收容所對收容動物進行安樂死的「十二夜條款」，許多人為她鼓掌，肯定她促使台灣更加邁向動物友善的目標，她卻只覺得失望又焦慮，因為她知道，法案是缺乏配套下倉促推行的，這些壓力不該只有收容所承擔，停止撲殺流浪動物並未解決問題，還有多事情沒有做。

零安樂死政策過後，官方統計顯示捕犬數下降、認養率上升，看似問題獲得改善，然而數字背後可能隱藏更多問題。捕犬率降低是因收容所空間不足，減少收容數改為實施「精準捕捉」；認養率提高則因收容需求暴增而停止收容，進而整體數量減少，相對比例提高，實際認養率卻是不增反降，甚至比《十二夜》拍攝前更低。

過去許多人以為收容所是流浪動物問題的解答，在《十二夜2：回到第零天》當中，Raye則希望討論流浪動物問題的源頭，除了「領養不棄養」的做法之外，其實「結紮」與「不放養」也是飼主們應該共同正視的觀念：一方面藉由結紮避免過度生育，另一方面也應避免用「放養」的方式讓毛孩陷入走失的風險以及隨意生育的狀況之中，也預計談到收容所的角色轉換，比照國外做法，如何讓收容所成為適合讓人領養的空間，甚至是生命教育的場合。

《十二夜》的票房營餘已全數捐贈相關公益團體，而本次的紀錄片拍攝發行、以及製作公播片等成本，預計將產生1500萬元的執行費用，迫切需要藉由群眾的力量共同支持，才能讓《十二夜2：回到第零天》的拍攝計畫成真，再一次讓全台灣看見流浪動物的現況，並共同找出改變的力量，尊重毛孩的生命，讓愛不再流浪。電影預計將於2019年春天正式上映，群眾集資網址 https://backme.tw/ref/JWRN4/。

(中時)