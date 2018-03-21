中市招募花博志工 台電暫居企業報名之冠

花博志工資源中心與台電合作，基礎訓練課程場場爆滿，目前台電中區營業處暫居企業界報名花博志工之冠。（盧金足攝）

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場場爆滿！2018台中世界花卉博覽會9月1日起試營運，市府招募花博志工獲熱烈迴響，團體也出現報名盛況，台電中區營業處已有952人報名，社會局統計，台電中區營業處目前暫居企業界報名花博志工之冠。

台中的大喜事，花博2018年11月3日至2019年4月24日，在外埔、豐原、后里登場，除工作人員外，長達半年展期，將動員至少2萬名志工共同參與，很多市民投入花博志工行列。

社會局長呂建德說，花博志工招募採團體為主，個人為輔的方式招募，號召企業界、宗教界、各類社團等組隊報名參加，成為花博志工一員，花博志工資源中心與台電合作，光是花博志工基礎訓練課程已規畫7場，參加志工展現市民的光榮感。

台電中區營業處長沈國揚表示，台電員工及眷屬攜手投入花博志工行列，提升台電企業形象，更凝聚員工向心力，一舉兩得，也希望拋磚引玉，鼓勵更多企業加入花博志工行列。

市長林佳龍推動台中市為志工城市，社會局將在花博活動後，規畫一套志工人才資料庫，成為未來大型活動的重要人力來源，為花博活動後留下重要資產。

社會局指出，目前花博志工已有部分服務組別額滿，有興趣報名民眾，歡迎加入客服組、交通組、導覽組、展演組、衛生組與指引組，攜手創造台中花博盛會美好經驗。

(中時)

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