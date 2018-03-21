髒得不要不要的 髒髒包三兄妹：Mr.髒、Miss.白、Big髒來了！

日韓網紅熱門IG打卡新甜點「髒髒包」席捲亞洲，85度C全省60家麵包坊22日推出三款髒髒包，保證怎麼拍都很「髒」。（馮惠宜翻攝）

友善列印
中時
85度C特別研發三款不同口味的髒髒包，並且取名為Mr.髒(髒先生)、Miss.白(白小姐)、Big髒(大髒)，3月22日起，全省60家麵包坊限量開賣5400個。（馮惠宜翻攝）
Miss.白(白小姐)同樣為丹麥麵包主體，內心卡士達醬與酒漬葡萄乾交織，表面再裹上白巧克力撲上白皙糖粉。（馮惠宜翻攝）

日韓網紅熱門IG打卡新甜點，「髒髒包」席捲亞洲，跟上這股浪潮，美食達人旗下85度C一次推出三種口味，除了髒髒包Mr.髒(髒先生)還有Miss.白(白小姐)、Big髒(大髒)兩種變型版髒髒包，就在22日開始於全省60家麵包坊限量開搶。

85度C3月22日強勢推出三款髒髒包，特別命名為Mr.髒、Miss白和Big髒，每天全省僅限量5,400個，甜點控手腳要快，以免向隅！

基底為丹麥麵包為主體的Mr.髒(髒先生)，85度C表示，好吃的丹麥麵包，製作過程需要不斷的來回桿製，塑造出層層口感，而髒先生外表淋上濃郁巧克力醬，撒上香氣十足可可粉，多層次可頌，包著法國進口頂級COCAO BARRY香甜巧克力棒，高溫烘焙後，微融的巧克力夾雜酥脆的顆粒餡，一口咬下包準你髒的不要不要的。

Miss.白(白小姐)同樣為丹麥麵包主體，不過內心的卡士達醬與酒漬葡萄乾交織成的完美組合，表面裹上白巧克力撲上白皙糖粉，CP值超高。

還有最大器的Big髒，麵包基底為歐式麵包，口感Q彈，外表淋上濃郁巧克力醬，撒上香氣十足可可粉，麵包體抹上特調巧克力餡，大口咬下，裏頭是大爆漿的阿華田抹醬調餡，甜而不膩，讓你髒的最潮最有趣！

(中時)

中市招募花博志工 台電暫居企業… 春季「開運」食材入饌 小倉屋特…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。