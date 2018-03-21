髒得不要不要的 髒髒包三兄妹：Mr.髒、Miss.白、Big髒來了！

2018年03月21日 20:08 中時 馮惠宜

85度C特別研發三款不同口味的髒髒包，並且取名為Mr.髒(髒先生)、Miss.白(白小姐)、Big髒(大髒)，3月22日起，全省60家麵包坊限量開賣5400個。（馮惠宜翻攝）

Miss.白(白小姐)同樣為丹麥麵包主體，內心卡士達醬與酒漬葡萄乾交織，表面再裹上白巧克力撲上白皙糖粉。（馮惠宜翻攝）

日韓網紅熱門IG打卡新甜點，「髒髒包」席捲亞洲，跟上這股浪潮，美食達人旗下85度C一次推出三種口味，除了髒髒包Mr.髒(髒先生)還有Miss.白(白小姐)、Big髒(大髒)兩種變型版髒髒包，就在22日開始於全省60家麵包坊限量開搶。

85度C3月22日強勢推出三款髒髒包，特別命名為Mr.髒、Miss白和Big髒，每天全省僅限量5,400個，甜點控手腳要快，以免向隅！

基底為丹麥麵包為主體的Mr.髒(髒先生)，85度C表示，好吃的丹麥麵包，製作過程需要不斷的來回桿製，塑造出層層口感，而髒先生外表淋上濃郁巧克力醬，撒上香氣十足可可粉，多層次可頌，包著法國進口頂級COCAO BARRY香甜巧克力棒，高溫烘焙後，微融的巧克力夾雜酥脆的顆粒餡，一口咬下包準你髒的不要不要的。

Miss.白(白小姐)同樣為丹麥麵包主體，不過內心的卡士達醬與酒漬葡萄乾交織成的完美組合，表面裹上白巧克力撲上白皙糖粉，CP值超高。

還有最大器的Big髒，麵包基底為歐式麵包，口感Q彈，外表淋上濃郁巧克力醬，撒上香氣十足可可粉，麵包體抹上特調巧克力餡，大口咬下，裏頭是大爆漿的阿華田抹醬調餡，甜而不膩，讓你髒的最潮最有趣！

(中時)