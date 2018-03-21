春季「開運」食材入饌 小倉屋特製烤鰻技法外皮焦化、香酥

2018年03月21日 19:31 中時 徐力剛

參加轉好運活動，大吉獎項可獲得「柳川鰻魚燒」乙份。（徐力剛攝）

中吉獎項可獲得「白燒四切」乙份。（徐力剛攝）

吉獎項可獲得「酒燒雞肉串」乙份。（徐力剛攝）

源自日本北九州鰻魚料理名店田舍庵海外首間分店「小倉屋」，去年在台開幕吸引眾多饕客前往朝聖。迎接春季到來，小倉屋推出全新「春暖開運套餐」，即日起至4月15日限期供應，以清爽料理喚醒沈睡味蕾。

隱身東區巷弄的小倉屋，臨近國父紀念館捷運站地理位置便利，延續田舍庵正宗關西流派烤鰻手法，將鰻魚由魚腹剖面，由生至熟以全火烘烤，屏除烹蒸過程，依照生鰻燒烤焦化狀態進行補串翻面及澆水，伴隨火烤溫度油脂順著鰻身緩緩流下，頓時香氣滿溢。

「春暖開運套餐」外觀色澤繽紛呼應春季萬物復甦概念，強調開運主題，加入象徵好運食材入饌，其中煮物中紅白魚板象徵驅除邪魔、淨化之意;玉子燒圓潤外型寓意順心圓滿;烤雞腿肉中雞肉代表升遷及工作運上升。搭配主餐鰻魚飯品嘗，入口焦化鰻魚外層特有脆度，與軟嫩肉質形成強烈對比，佐以富含口感白飯，讓人一口接一口停不下來。

活動期間加碼「轉好運」活動，凡點選套餐可體驗福引搖珠機，轉出開運好禮，提供2000份好禮讓大家試手氣。

小倉屋代表莊偉中指出，日本百年名店田舍庵以料亭起家，傳承至第4代僅販售鰻魚專門料理，引進台灣為符合當地需求，小倉屋開始販售現炸天婦羅及烤魚等品項，提供老饕更多選擇性，目前小倉屋平均客單價700元，小倉2號店今年也積極籌備中，敬請大家期待。

莊偉中也分享，台灣捕撈的鰻苗大多在彰化鹿港雲林、嘉義等地區養殖，品質好的成鰻一般作為外銷出口之用，每年11月至隔年2月是鰻苗捕獲期，台灣鰻苗單年度捕獲量曾創下10噸紀錄，但自2017年起至今鰻苗捕獲數量不足1噸，是近40年來捕獲量最少的一年，去年一尾鰻苗40元，今年200元，相對影響成鰻價格，與去年相比成鰻市場價格已上漲約1倍，預估2019年價格可能成長2倍以上。

(中時)