JV揪李玖哲再唱兄弟的歌〈關老爺〉

《角頭2》電影紅歌曲夯，JV（右起）力邀李玖哲、管易昀合作主題曲。（理大國際多媒體提供）

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JV（右起）、李玖哲、管易昀激盪創意。（理大國際多媒體提供）

今年度破億賀歲電影《角頭2》成功打造台灣電影新品種，電影中的歌曲旋律、歌詞搭配電影情節是深植人心，包下電影主題曲、插曲、片尾曲的饒舌歌手JV陳政文也拿下好成績，3首歌曲也獲排行榜前5名的寶座，MV也露出許多電影漏網鏡頭，許多眼尖的網友更是一一找出未在正式上映的電影裡看過的畫面。

電影賣座更加碼與音樂才子李玖哲合唱當紅電影主題曲〈關老爺〉，能邀請到R&B情歌王子李玖哲為自創歌曲獻「聲」力挺，JV情緒非常興奮，同時曾經幫本土饒舌團體玖壹壹以及其師弟草屯囝仔編過曲的管易昀也在場一齊切磋，最後3人還特地用「角頭氣勢」的樣子合照。

JV憶起這次的合作邀約談道：「當初準備在發行〈關老爺〉之前，就得知李玖哲也將要出唱片的計畫，加上一個歌手如果能跟自己最愛的偶像合作那肯定是最嘻哈的事情！」於是他大膽向公司爭取合作的可能性，便促成這難得的機會。

李玖哲大讚JV很有才華，很喜歡〈關老爺〉這首歌滿滿道上無奈的詞曲，加上MV中的大場面，毅然決然地決定要合作這首歌曲，台語「不輪轉」的李玖哲也為了「夠味」而勤練台語，JV透露對李玖哲的印象，非常激動的說：「他就是一個完全沒有架子，一開嗓有如黃鶯出谷般的歌神！」

(中時)

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