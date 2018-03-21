女兒遭名導演女兒霸凌 母親控訴校方不聞不問

郭女士說，女兒因「我喜歡你」不實的留言而引發網路及言語霸凌。(林雅惠攝)

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中時

國內知名導演的女兒被指控疑似在網路上言語霸凌單親家庭的女學生，導致該生心理受創，這名單親媽媽說，義大國際高級中學國中部曾允諾會還她們母女公道，但後來卻置之不理，此事件已影響女兒轉學，校方若不出面溝通，她不排除尋法律途徑找回公道。

高市一名單親媽媽控訴，就讀私立義大國際高級中學國中部的13歲女兒遭同學冒名在學生成立的「告白義大」粉絲專頁，寫出「7F的DXXXX(男生)我喜歡你」的不實告白留言，她知道後私訊給學生版主要求撤文，結果被拒絕，更引發一連串網路及言語霸凌。

這名單親媽媽不甘心女兒遭抹黑，曾在網路留言，卻惹來更多學生酸言酸語，甚至版主也po文感嘆，「過度保護反而害了想保護的人」等字眼，但後來又以版主身分對引發一連串的困擾發表道歉文，而po文版主疑似是知名導演的女兒。

郭姓單親媽媽說，女兒曾告訴她不適合這間學校，她不知何原因，後來無意間在女兒臉書發現，女兒竟受到許多同學侮辱，被罵是婊子，勾引男生，我女兒受不了就崩潰大哭，而這一切起因就是「告白義大」的不實告白引起。

郭女士說，她要求版主刪文竟遭到學生群起圍攻；「我真沒想到，這些貴族學生是如此沒禮貌的對一個家長嗆來嗆去的。」在霸凌期間，她多次要求校方先關掉「告白義大」，不要再讓學生繼續留言，校方回應一定會還她們母女清白及公道。

未料，她決定將女兒轉學，學校開始不聞不問，女兒要轉的學校因聽聞此事也拒收，讓她身心俱疲，她要求校方出面說清楚，還給她女兒清白及公道。

(中時)

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