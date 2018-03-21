嬌蘭首席調香師Thierry Wasser訪台 分享玩香經歷

法國嬌蘭首席調香師Thierry Wasser登台，分享13歲開始使用香水從中感受香氛樂趣。（嬌蘭提供）

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小黑裙高級訂製羽飾禮服淡香精全球限量18瓶。（嬌蘭提供）
四季系列高級訂製香水秋之香全球限量21瓶。（嬌蘭提供）
龜形巴卡拉水晶瓶6號8香精豪華典藏版，全球限量47瓶（嬌蘭提供）
GUERLAIN x JonOne帝王蜂印瓶典藏塗鴉版，各款全球限量32瓶。（嬌蘭提供）

嬌蘭歡慶190周年，盛大邀來首席調香師Thierry Wasser來台訪問，他以藝術的眼光、文化的視角分享嬌蘭的香氛之作，並帶來全球限量的香氛珍寶，Thierry Wasser除了是嬌蘭第5位調香師，同時也是品牌首位非嬌蘭家族成員的首席調香師。

從13歲開始迷上香水的Thierry Wasser，對香氛有獨到的品味，除了香氛，他還涉獵了藝術、古典音樂，他將音樂帶入香氛創作，譜出香氛的優雅旋律，浪漫的他，用配方調出獨具的香氛層次，他認為，自己容易被美麗的汽車和精緻的美食打動，當有人問他，香氛上市時，是否要進行市場測試？他都會說，「與其花錢做這些，不如拿來品味法國大餐！ 」對他來說，生活才是重要的，香氛考驗調香師的品味，市場前測對品牌風格的形塑並無助益。

自擔綱嬌蘭首席調香師以來，Thierry Wasser創作的作品包括， 甜蜜情人、 小黑裙、 理想情人、 我的印記等。嬌蘭從1889年推出首款結合天然香調及合成成分的香水，自此成為頂級香氛的代表， 看好台灣市場，未來可望在台開設首間香氛專賣店。

(中時)

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