立院公道伯出手協調 藍綠委從提告變和解

2018年03月21日 19:23 中時 陳彥宇

立法院前（105）年審查攸關「一例一休」的《勞基法》修正案時，朝野立委在議場內爆發嚴重肢體衝突，其中藍委陳宜民慘遭綠委王定宇施暴、勒脖，陳提告王殺人未遂及傷害罪。事發一年多後，今在立院「公道伯」、前立法院長王金平居中協調下，兩人握手言和。

王金平指出，陳宜民、王定宇在院會發生衝突，過程中陳移民受到一些傷害，但兩人今在「說和不論理」的共識下，王定宇樂意向陳宜民道歉，雙方就此和解，讓此事落幕。

王金平也強調，委員應要互相尊重，珍惜在立院成為同事的好姻緣，更提醒「政治是一時的，朋友是永遠的」，期盼兩人從冤家變親家。

王定宇則說，感謝王院長花時間協調，他與陳宜民都是立院菜鳥、同屆進入立院。過去兩人沒有交集，當然不可能有冤仇，在議事衝突中對陳造成傷害表示歉意。此外，王也不忘感謝現任立法院長蘇嘉全，日前對此事表達關心。

陳宜民透露，他上周六出席王院長生日宴，席間受到一位「師父」開示「冤家宜結不宜解」（陳一時口誤，應是宜解不宜結），他認為自己也要有肚量做和解，大家都是立院同事，他接受王定宇道歉。也因今天和解，他才知道王是高雄旗山人。

陳宜民也說，他有邀請蘇嘉全今一同出席，但蘇有事回屏東無法過來，還是相當感謝兩位院長居中調解，此事就這樣圓滿解決。

在王金平牽線之下，陳宜民、王定宇今上演大和解。王金平說，兩人會簽和解書，至於相關內容和形式，雙方之後會再談。

(中時)