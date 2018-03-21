像是「佛地魔」打不死 北醫大發現癌細胞很聰明

2018年03月21日 19:08 中時 陳志祥

台北醫學大學幹細胞醫學最新的研究突破，解開胚胎生殖系幹細胞在類似胚胎發育極度缺氧情況，如何進行幹細胞對稱性分裂與細胞遷移的分子機制，提供癌症治療新契機。

癌幹細胞是一群細胞數極少、處休眠期、具高抗藥性與癌症轉移能力的細胞，它不需要氧氣就能存活，一旦患者免疫力下降、發炎反應或病毒感染立刻伺機而動。

北醫大細胞治療與再生醫學研究中心主任黃彥華形容癌幹細胞的兇狠程度，像是哈利波特電影的「佛地魔」，打不死的抗藥性與轉移讓醫生「束手無策」，它遇上缺氧環境會壯大勢力而難以應付，讓癌症患者早期復發、產生抗藥性因而治療無效。

醫學界因為不清楚調控癌幹細胞增生的分子機制，無法針對癌幹細胞進行標靶治療，就算治療後腫瘤變小，癌幹細胞還是繼續殘留在腫瘤中。

黃彥芳表示，最重要的是癌幹細胞很「聰明」，它會學習胚胎幹細胞在低氧環境增生，充分利用固體腫瘤在低氧環境中容易促使細胞對稱性分裂的特性，快速增生而導致腫瘤早期復發、轉移。

這項新突破性發現為癌症治帶來新曙光，可利用於固體腫瘤，包括腦瘤、肝癌、肺癌、胰臟癌、大腸直腸癌等，癌幹細胞都可能利用類似的機制，在體內不斷自我更新快速增生，隨著血液轉移全身。

將來可以利用這項新發現，設計藥物及治療方法，該研究論文今年2月發表在幹細胞國際權威學術期刊「幹細胞報告」（Stem Cell Reports）。

(中時)