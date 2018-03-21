邱志偉爭取「前瞻經費」到位 再造興達漁港沿近海碼頭

邱志偉爭取「前瞻經費」到位 再造興達漁港沿近海碼頭。(林雅惠翻攝)

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茄萣區興達近海漁港約民國60年間興建，全區碼頭長度約2660公尺，縣市合併後高市府實施興達漁港總體檢，發現碼頭位移及面板混凝土龜裂等老化現象，恐危及漁港從業人員安全，改建總經費高達4億多元，立委邱志偉多次邀集漁業署及海洋局研商改善辦理方式， 103年海洋局投入約1900萬元完成加冰碼頭修繕，105年漁業署與高市府海洋局各出支約900萬元完成加油碼頭修繕，共改建了235公尺，106年10月獲行政院「前瞻基礎建設-全國水環境改善計畫(第1批次)」8000萬元辦理興達港第一拍賣漁市場周邊碼頭及環境改善，可改善碼頭長度約計250公尺，預計107年底可完工。但仍有約計2,175公尺近海漁港尚待改善。

邱志偉指出，興達漁港為國內捕撈烏魚最大宗之漁港，每到捕魚旺季漁船進出頻繁，鑒於興達近海漁港尚有約2,175公尺碼頭待改善，心繫漁民作業安危，體恤漁民作業辛勞，雖106年剛獲8,000萬元辦理興達港第一拍賣漁市場周邊碼頭及環境改善工程，但他仍積極向中央單位爭取經費辦理尚未納入改善之碼頭，經多次邀集農委會、漁業署、水利署及高市府海洋局會商，市議員陳明澤也多次出席會勘，表達關切。日前終獲經濟部核定農委會漁業署審查認可高市府海洋局所提報之「前瞻基礎建設-全國水環境改善計畫(第2批次)-興達漁港水環境改善計畫(第2期)」，總經費共3億元(漁業署負擔77%、高市府負擔23%)，分3年期(107~109年)辦理，該經費除辦理未改善之碼頭，另辦理港區環境美化、景觀設施及休憩設施等，除維護原有漁港機能外，並強化漁港海洋及漁業意象，增加漁港觀光亮點。

立委邱志偉非常感謝農委會、漁業署、水利署及高市府海洋局的大力協助與推動，讓他對興達港的所有漁民朋友有所交代，保障漁民朋友在岸上的作業安全，讓漁民朋友能儘早使用改建後的碼頭設施，在安全的環境下作業。未來相關工程陸續完工後，興達漁港環境將更為舒適安全及賞心悅目，漁民朋友工作環境更有保障，外地遊客樂於到此觀光休憩，提升當地漁業及觀光產業的整體發展，促進地方繁榮。

(中時)

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