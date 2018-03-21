全聯20周年新氣象 全台力拚千店 全年衝1200億元

2018年03月21日 19:36 中時 郭家崴

全聯董事長林敏雄務實、低調，期勉全聯持續打基礎、一步一腳印。（郭家崴攝）

全聯經濟美學邁向第4年，今年主題是「家的『省』美觀」，廣告分為全家篇（上起）、夫妻篇和室友篇。（全聯提供）

全聯新店型追求日本超市質感，以木質、塗鴉、磚牆等元素增添設計感，今年預計開近百店。（全聯提供）

全聯新店型追求日本超市質感，以木質、塗鴉、磚牆等元素增添設計感，今年預計開近百店。（全聯提供）

全聯Jamie Oliver印花活動，全球獨家首發的1.5L果汁調理機至今已兌換8.2萬台。（全聯提供）

今年是全聯福利中心20周年，除了發表日系設計感新店型，也標竿精品時尚專為20周年設計Logo，帶來新年新氣象。走了20年，全聯最成功的關鍵在於維持福利價、導入生鮮。

全聯董事長林敏雄1998年10月接手全聯社，20年來從66店至去年累積到909店、業績破1088億元，成為超市龍頭，經營890萬會員則是實體通路最高；今年目標要開到1000店、業績上看1200億元，林敏雄說：「全聯會持續扎根、一步一腳印。」

身為本土企業，全聯對在地農產、契作肩負社會責任，去年高麗菜和香蕉盛產，就大量收購再以收購原價回饋給消費者；以友善土地方式種植的老鷹紅豆，契作面積從2016年的25甲擴大至今年共100甲，老鷹紅豆銅鑼燒1年賣260萬盒、業績1.5億元；2006年起陸續成立慶祥、佩樺、善美的基金會，具體落實「公益賣場」目標，至今3個基金會累積捐款近9億元，林敏雄期許：「我們能做到最好又有愛心，讓消費者有信心，帶來善的循環」。

林敏雄還表示前5、6年投入約150億元設立3個物流廠和生鮮PC廠，之前也花了不少時間整頓全台各店；今年預計投資50至70億元展近百家店和設立自動化倉儲，「今年的腳步會快一點，北中南的自動化倉儲也會陸續建立。」預計每開一間店需投入1500億元至2500億元，新展店中60至80坪的小型店約占一半。

目前標準店型約為200至300坪，大型店坪數超過300坪，劉鴻徵發現目前10多家新店型有部分店對比改裝前業績成長2至5成，有消費者覺得全聯變得很不一樣，還有員工覺得在全聯上班感到很驕傲；今年新開的近百店皆會是新店型，預計10年內全台各店都會更換為新店型。

全聯近年透過各種生活提案的商品，成功讓客群逐年年輕化，像是火鍋季湯底去年業績衝破1.3億元，4年銷售成長18.5倍；We Sweet與HERSHEYS 好時巧克力合作甜點，去年在網路爆紅、消費者排隊搶購，甜點業績2年成長超過4倍；英國名廚Jamie Oliver專業廚師刀具收藏印花活動，1月5日至今兌換數量較2016年WMF同期成長2.5倍。行銷協理劉鴻徵表示，目前30歲至50歲客群約占一半，是主力客群；30歲以下客群約占1成，在新辦卡會員數、消費客數、消費金額與消費頻次皆有成長，是成長四冠王。

全聯商品售價標榜比市價便宜，2015年起透過「經濟美學」系列廣告引領年輕人省錢潮流、創造省錢潮包、老派經濟也很美，去年的標語「省錢像白T牛仔褲，永不退流行」，至今仍深植人心。今年把省錢範疇從個人拉到家庭，訴求「家的『省』美觀」，以「財神就是有省錢精神」、「我們家不愛花錢，除了為愛花錢」等於讓省錢成為全民運動。

(中時)