普台高中再創巔峰 邱禾瑄躍進全美第三芝加哥大學

2018年03月21日

南投縣普台高中高三學生升學捷報:邱禾瑄錄取全美排名第3的University of Chicago 芝加哥大學及全美排名第18的Washington University in St. Louis 聖路易斯華盛頓大學;蕭名彥同時申請上聖路易斯華盛頓大學及全美理工學院排名第3的Georgia Tech 喬治亞理工學校;郭佩瑩將進入全美第2的School of the Art Institute of Chicago 芝加哥藝術學院,並獲頒發獎學金美金25,000元,適性揚才,升學佳績令人喝采!

近年邱禾瑄和蕭名彥多次參加國際發明展,皆榮獲金牌殊榮。錄取芝加哥大學的邱禾瑄,在TOEFL考試以119分近滿分佳績(滿分120分)獨傲群雄!高一起她選修法語為第二外語,目前已通過法語國家級檢定A1級,為了拓展全球視野,邱禾瑄積極參與耶魯及哈佛模擬聯合國會議,勇於嘗試與世界各地的高中生切磋交流,並於課餘時間遠赴斯里蘭卡擔任國際志工,學業及課外表現皆優異的她,於去年榮獲「哈佛大學校友會書卷獎」,如今考上美國頂尖學府,她期盼學習更上一層樓。

蕭名彥錄取聖路易斯華盛頓大學電機系及喬治亞理工學校土木工程系,勤奮向學的他,曾在高一物理課時,大膽假想將保溫瓶改良成可攜式的加熱器,進而研發出「無緣磁動發熱裝置」,一舉拿下日本國際發明展金牌,接續兩年也不斷創新而榮獲香港發明展及韓國發明展銀牌。正因對科技與綠色能源有著濃厚興趣,未來他將往電機領域發展,並以絕佳的英語及西班牙語走向國際。

擁有藝術設計天分的郭佩瑩,以創造性十足的作品集和充滿強烈企圖心的個人簡歷錄取全美藝術領域排名第2的芝加哥藝術學院視覺傳達設計系,並獲頒發獎學金美金25,000元。郭佩瑩開心表示,非常期待能在人文薈萃與經貿繁榮的芝加哥求學。

全球化時代,普台教育接軌國際,取得「哈佛大學書卷獎學校」、「大學先修課程學校」、「雅思考試合作學校」、「小托福考試合作學校」等多項國際認證,國際班學子100%錄取世界百大名校。普台12年長程教育,具備國際視野的學習環境!

