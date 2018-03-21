老婆懷孕小馬不禁慾 房事盡量「不要太激烈」

小馬常在臉書上和小米放閃，相當甜蜜。（小馬愛家第一等）

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時報周刊
林彥君
小馬分享女兒的超音波照。（小馬愛家第一等）
小馬隨侍在側，把小米放第一位。（小馬愛家第一等）

倪子鈞（小馬）2015年與許書綺（小米）公證結婚，隔年舉行宴客，他20日在臉書公布老婆懷女兒3個月喜訊，他透露，老婆對做3次試管失敗很絕望，「我們都在想是不是沒有緣分，不能擁有孩子？」小米因為體質偏寒，吃中藥進補調整手腳冰冷狀況，小馬還會準備薑水讓小米泡腳，他心疼老婆「天氣熱的時候泡腳真的很痛苦。」

小馬夫妻把緣分交給上帝，他帶老婆出遊泡溫泉、按摩放鬆，旅遊返家後，他當時正在餵狗，小姨子就拿著驗孕棒開心尖叫，小馬知道老婆懷孕當下「眼淚就噴出來」，他開心地分享：「天啊！孕婦不能泡湯跟按摩，寶寶都挺過了，這是一個超健康的寶寶！」

新手爸媽第一胎照書養，他們都會遵照書上的準父母教學項目，對於老婆懷孕期間會不會有禁慾？他認為「正常性行為對懷孕的媽媽是種安慰」被問到會不會擔心女兒抗議？他害羞回：「不會太激烈」。小馬體貼老婆，不希望讓她感受自己身材走樣，每天都會擁抱她，老婆懷孕期間身體不舒服偶爾會有情緒，兩人吵架都是他先認錯「我先安撫她，臉書再放閃一下，她氣就消了。」

小米現在聞到異味就會想吐，他就像個小將軍「隨侍在側」，小米有任何指示都會盡量達成，小馬忍不住放閃光，在他心裡小米永遠是第一位，他特別強調：「順序是先太太再女兒，這個順序要對，我不會讓老婆失寵。」小馬透露現在每天早上都會放詩歌和小米一起禱告，為孩子、家人及台灣禱告。

(時報周刊)

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