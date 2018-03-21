比愛馬仕更珍稀！日皇御用瓷器「三川內燒」進了中友藝廊

藝術家中里博恒身為中里家第16代傳人，本次親自帶著被聞名於世的「三川內燒」家傳藝術品到中友時尚藝廊展出。（馮惠宜攝）

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百貨名品戰悄悄變成藝品大戰，傳承四百年、在大英博物館中被評價為「世界上最具光澤的陶瓷器」日本皇室御用瓷器 「三川內燒」珍稀的收藏品21日成了中友時尚藝廊主角，三川內燒始祖中里家第16代傳人中里博恒帶來市值上千萬元的29組藝品，即日起在中友時尚藝廊展售。

中友百資A棟12樓時尚藝廊這次邀請侘寂美企業社協同日本作陶藝術家中里博恒、中里博彥展出「三川內燒 中里家展示 - 傳承四百年御用窯皇室獻上品」，29組收藏品價值不斐，中里博恒甚至自己親自佈展。

聞名於世的日本瓷器「三川內燒」，作品的主流為「染付」（也就是青花）以美麗的青花色調呈現細緻的人物表情及栩栩如生的花草紋樣。自日本慶長3年(西元1598年)開窯以來，多為皇家御用或進貢給朝廷為主，從日常生活到室內裝飾品，三川內燒即被視為精緻的陶瓷器。

「三川內燒」日本昭和53年(西元1978年)被指定為國家傳統工藝品，藝術家中里博恒身為中里家第16代傳人，本次親自帶著家傳藝術品到中友時尚藝廊展出。

中里博恒表示：中里家的藝品除了被大英博物館收藏之外，在法國羅浮宮也能見到中里家的藝術品，此外，中里家的藝術品也被FENDI精品總部相中，2017年在銀座開幕的GINZA SIX裡面的FENDI專賣店全部使用中里家的花器。

(中時)

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