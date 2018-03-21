遠東航空租購機計劃評估 改選最新節能機

圖為遠東航空總經理李承仲。圖：張佩芬

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遠東航空總經理李承仲透露，公司的租購機計劃升級，原規劃選用低機齡二手機，現在改評估選用最新環保節能空巴A321NEO或波音737MAX，預計四月底定案，明年下半年引進，一旦定案，遠航可望成為國內第一家引進這兩型節能機的航空公司。

遠航根據向民航局提出的機隊汰舊換新計畫，繼去年引進兩架ATR72-600型新機投入國內航線之後，今年預計再引進2架ATR72-600型新機，2019年則規畫引進空中巴士或波音單走道飛機。遠航向民航局提出的六年財務暨飛安精進計畫，規劃新購21至23架飛機，其中國內線約9-11架ATR，國際線都走到客機約10-11架。

針對交通部去年預告修法，2019年起民航客機機齡不得超過26年，遠航將有4架MD客機需強制淘汰，李承仲表示，民航局僅規畫給一年緩衝期，但遠航估計需要3年，公司已提出異議。

遠航指出，政府推行重大政策，應該事先與業者作充分溝通，讓政策能夠符合實際需要，並考慮到業者的負擔，這樣政策才會具有可行性。特別是當新政策相對於舊政策有重大的變動時，必須要給予業者一段調整、調適的緩衝時間，以免業者受到政策急遽變動的重大衝擊，影響整體產業的健全運作與發展。

如果有必要，還應對業者提供適度的補貼，讓業者具備更大的誘因與更強的力量，來配合政府推動新的政策。當前政府推動電動汽車與太陽能發電，就是採用這種做法，呼籲交通部及民航局參考。

李承仲表示，遠航不要求補貼，但是航材購置、維修與飛行人員培訓都是需要時間的，新機光是五階段認證就要花一年，公司目前8架MD客機有一架要輪流進廠保養，實際是7架在飛，如果有3架不能飛，公司1,200名員工有大半要失業，且多數國家對飛機都沒有機齡限制，只有適航與否的問題，遠航使用的MD客機，美國航空與達美航空都還在用。

遠航因陸客來台限縮問題，兩岸航線4月起已經從每周的43-45班減為24班，暫停成都、太原、哈爾濱及百家莊等航點，兩岸航線占比從5五成降到四成以下，國內航線占比約五成。

由於年底選舉估計陸客來台會進一步限縮，遠航規劃今年9或10月飛大阪線，明年引進的新機會優先安排飛日本。

(工商)

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