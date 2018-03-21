馬志翔求婚成功！預計年底抱回小12歲嬌妻

2018年03月21日 19:17 中時 徐桐炘

馬志翔近日求婚成功（取自馬志翔IG）

馬志翔年初出席戲劇《人際關係事務所》記者會時，已放話今年要將交往三年的女友娶回家，表達該有意願「結婚生子」，也稱讚女友和自己個性互補，並且給他很多鼓勵，果然迅速實現諾言，他在Instagram放上2人身穿傳統服飾的照片，並直呼：「我求婚成功啦！」還搞笑的補充說明：「超級緊張的！」

馬志翔曾和江祖平、周幼婷、李佳穎交往，女友是圈外人，2人因信仰認識，女方去年9月被拍到時被疑有喜，他大方認愛但澄清女友未懷孕，今年情人節更大方放正面合照，他今也開心公佈喜訊：「感謝主，在魯凱族的傳統儀式與家人祝福之下，我求婚成功啦。把這份喜悅分享給大家！」

經紀公司表示馬志翔未透露詳細婚期，僅知他預計今年完婚，經紀人李烈開心獻上祝福：「開心他終於可以定下來，希望他們能互相扶持，互相成為彼此最好的靈魂伴侶。」她也談到馬志翔工作規劃，「他最近一直在努力新的劇本，他也真的很久沒有作品了～」

根據《蘋果日報》報導，馬志翔是17日求婚，對象是28歲魯凱族姑娘，婚禮應在年底舉行，未婚妻則在IG表示：「兩個族群的融合（應該不只兩族），文化上的差異因為有神的愛讓我們能互相包容，這不就是一家人嗎！感謝每個參與的人，也感謝每個祝福！我們婚禮見！（可以準備表演了）！」

(中時)