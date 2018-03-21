馬志翔求婚成功！預計年底抱回小12歲嬌妻

馬志翔和圈外女友在今年情人節已先見習好友婚禮。（取自馬志翔IG）

友善列印
中時
馬志翔近日求婚成功（取自馬志翔IG）

馬志翔年初出席戲劇《人際關係事務所》記者會時，已放話今年要將交往三年的女友娶回家，表達該有意願「結婚生子」，也稱讚女友和自己個性互補，並且給他很多鼓勵，果然迅速實現諾言，他在Instagram放上2人身穿傳統服飾的照片，並直呼：「我求婚成功啦！」還搞笑的補充說明：「超級緊張的！」

馬志翔曾和江祖平、周幼婷、李佳穎交往，女友是圈外人，2人因信仰認識，女方去年9月被拍到時被疑有喜，他大方認愛但澄清女友未懷孕，今年情人節更大方放正面合照，他今也開心公佈喜訊：「感謝主，在魯凱族的傳統儀式與家人祝福之下，我求婚成功啦。把這份喜悅分享給大家！」

經紀公司表示馬志翔未透露詳細婚期，僅知他預計今年完婚，經紀人李烈開心獻上祝福：「開心他終於可以定下來，希望他們能互相扶持，互相成為彼此最好的靈魂伴侶。」她也談到馬志翔工作規劃，「他最近一直在努力新的劇本，他也真的很久沒有作品了～」

根據《蘋果日報》報導，馬志翔是17日求婚，對象是28歲魯凱族姑娘，婚禮應在年底舉行，未婚妻則在IG表示：「兩個族群的融合（應該不只兩族），文化上的差異因為有神的愛讓我們能互相包容，這不就是一家人嗎！感謝每個參與的人，也感謝每個祝福！我們婚禮見！（可以準備表演了）！」

(中時)

老婆懷孕小馬不禁慾 房事盡量「… 石原聰美《法醫》有終之美 編劇…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。