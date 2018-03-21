石原聰美《法醫》有終之美 編劇「多謝」謝台粉

《Unnatural 法醫女王》被網友封為「今年必看首選日劇」。（KKTV提供）

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時報周刊
溫博鈞
《Unnatural 法醫女王》劇情推理縝密精細。（KKTV提供）
《Unnatural 法醫女王》編劇發推感謝台灣觀眾。（KKTV提供／翻攝自推特）

石原聰美主演的日劇《Unnatural 法醫女王》不僅在日本衝出最終回破 13% 的高收視，更完美寫下蟬聯 KKTV 綜合收視榜 7 週冠軍紀錄，消息傳回日本，編劇野木亞紀子獲知後感動發推「台灣的觀眾朋友，多謝！」

《Unnatural 法醫女王》敘述三澄美琴（石原聰美 飾）身為專門查明死因的法醫解剖醫，無法容許「不自然死亡」的個案，認為在這背後一定有需要查明的真相，她在「不自然死因追查研究所」(UDI 研究所)與個性十足的專業解剖師們一起面對每個運送到研究室的大體，希望藉此能拯救更多的人。

本劇播出後大獲好評，是知名編劇野木亞紀子繼《重版出來》、《月薪嬌妻》等改編夯劇後首部電視原創劇本，劇情推理縝密精細，情感自然動人，是許多海內外網友及部落客力推「2018必看日劇首選」。

《Unnatural 法醫女王》全劇共10集已在 KKTV 上架，3 月 21 日起至 3 月 30 日止，每天中午 12 點依序開放 1 集免費看。

(時報周刊)

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