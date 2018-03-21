賴清德徐國勇乾淨的煤？李來希：小鬼騙彭祖

行政院長賴清德18日視察使用燃煤發電的林口火力發電廠，賴清德院長（左)表示，日前所說「乾淨的煤」引發爭議，但林口電廠使用的就是「超超臨界發電機組」與「乾淨的、有效率」的煤，空汙的排放量已達天然氣發電標準，圖右為環保署長李應元。（圖文／陳怡誠）

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中時電子報

行政院發言人徐國勇說「乾淨的煤」是學術用語，要酸民好好去Google，全國公務人員協會理事長李來希說他真的上網查，搜尋結果只找到彭祖是怎麼死的？故事說八百八十歲的彭祖看到小鬼在河邊洗木炭，暴露了自己身份，才被抓回閻王殿。這故事帶到現代，是否也在暗喻「政府該知道來日無多，閻王爺可能馬上會找你去問問看，什麼煤是乾淨的？」

根據「軍公教網路之聲直播電台」報導，李來希指出，國家電業與能源政策屢屢出現髮夾彎，執政黨打嘴砲說煤是乾淨的。當年蔡英文總統競選時開出當選後10年不會調電價的支票，現在宣布下個月一號電價就要漲3%，按這態勢，2025年非核家園一旦推動，不用核能發電只靠火力發電，電價豈不漲翻天？未來工商業用電價量遽增，增加的電價成本恐都會轉嫁給消費者承擔。

李來希諷剌賴神創造了一個「現代新彭祖故事」，政府什麼都不會只會放嘴砲，把黑的說成白的，髒的說成乾淨的。

相傳彭祖活了八百歲，閻王知道了之後，就派了小鬼到人間拘拿彭祖，但是小鬼認不得彭祖，有一個老鬼就告訴小鬼：「你就拿煤炭在河邊洗，自然就找得到彭祖。」

小鬼半信半疑的化為人形，拿著煤炭在河邊洗，這樣持續了好一陣子。有一天，彭祖恰巧從河邊經過，就開口問小鬼：「你在這裡做什麼？」小鬼就回答：「我想把煤炭洗乾淨！」彭祖哈哈大笑說：「我活了八百年，也沒看過煤炭洗得乾淨。」於是，小鬼就抓到彭祖了。

網友嘲諷，這個故事告訴我們，如果有人跟你說煤炭可以洗得乾淨，有乾淨的炭，千萬別多說話，也許他不是人！

(中時電子報)

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